DisplayCAL — профессиональная программа для калибровки цветовых параметров монитора компьютера, требующая использования специализированного оборудования — колориметра или спектрометра. Это бесплатное программное обеспечение, поддерживающееся операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Программа не обновляется с декабря 2019 года. У нас размещена последняя работающая версия программы DisplayCAL.

Зачем нужна программа DisplayCAL?

DisplayCAL — это профессиональное решение для калибровки и профилирования дисплеев с акцентом на точность и универсальность. Программа предназначена для приведения цветовых параметров монитора к стандартным значениям цветовой модели RGB, т.е. для достижения объективно точной цветопередачи. Это, в свою очередь, гарантирует, что задуманные художником, верстальщиком, веб-дизайнером… цвета будут выглядеть на всех дисплеях одинаково (если их цветопередача также соответствует стандартам).

Вообще, DisplayCAL опирается на ArgyllCMS (можно установить из программы DisplayCAL или вручную, скачав установщик с официального сайта ArgyllCMS — передовую систему управления цветом для выполнения измерений, создания калибровок и профилей, а также для множества других сложных задач, связанных с цветом. Программа работает в тандеме с ArgyllCMS, обеспечивая пользователя графическим интерфейсом для управления данной системой управления цветом.

Функции DisplayCAL

DisplayCAL обеспечивает возможностью калибровки мониторов при помощи одного из множества поддерживаемых измерительных инструментов, поддерживает настройку нескольких дисплеев, имеет опции для опытных пользователей, среди которых: проверка и создание отчетов для оценки профилей ICC и устройств отображения, создание видео 3D LUT, отображение гаммы CIECAM02 для учета различных условий просмотра.

Среди других функций и возможностей:

Поддержка поправок колориметра для различных типов устройств отображения с целью повышения абсолютной точности измерительного оборудования. Поправки могут быть импортированы из программного обеспечения поставщика или созданы на основе измерений, если в распоряжении пользователя имеется спектрометр.

Возможность быстрой проверки однородности устройства отображения с помощью встроенных функций измерений.

Встроенный редактор тестовых диаграмм позволяет создавать диаграммы с любым количеством и составом цветных пятен. Пользователь также может копировать и вставлять данные из/в CGATS и CSV-файлы, а также электронных таблиц, в т.ч. для проверки и оценки цветовых профилей.

Создание синтетических профилей ICC с настраиваемыми первичными цветами, белой и черной точками, а также тональной характеристикой для использования в качестве рабочих пространств или исходных профилей в преобразованиях связывания устройств (3D LUT).

Одна из особенностей связки DisplayCAL и Argyll CMS заключается в том, что рассматриваемая утилита ни в чем не ограничивает пользователя, обеспечивая его всеми плюсами Argyll CMS. Практически все настройки выставляются автоматически, но их можно регулировать в соответствии со своими пожеланиями. Перенастройке поддаются и такие параметры, как уровень белого, кривые тональности или даже скорость калибровки. Присутствующие в базе таблицы с параметрами, использующиеся в симуляциях, также можно отредактировать, а при необходимости — создать новые. Это позволяет, в т.ч., контролировать количество белых, нейтральных и итеративных пятен.