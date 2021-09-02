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DisplayCAL

DisplayCAL

Программа для калибровки цвета монитора

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.8.9.3
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История изменений

Версия 3.8.9.3

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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