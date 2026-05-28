Display Driver Uninstaller (DDU) — бесплатная программа для удаления с компьютера драйверов видеокарт семейства NVIDIA, Intel и AMD. Утилита отличается от всех стандартных средств деинсталляции ПО графических адаптеров способностью удалять не только основные файлы, но и все следы, оставленные драйвером в системе — временные папки, кэш-файлы, записи в реестре, файлы конфигурации и т.д.

Утилита предназначена для запуска в среде ОС Windows Vista, 7, 8 и 10 (не рекомендуется использовать в Windows 10 c обновлением старше 1809 — 17763.xx). Интерфейс программы поддерживает русский зык.

Зачем нужна программа Display Driver Uninstaller?

Программа Display Driver Uninstaller была специально разработана для пользователей, сталкивающихся с какими-либо затруднениями в процессе установки, удаления или обновления имеющихся драйверов от видеокарт Intel, NVIDIA и AMD, например:

Возникновение ошибок при удалении драйвера при помощи официального деинсталлятора или из «Панели управления Windows».

Возникновение сбоев в работе установленного драйвера после его обновления или автоматического обновления Windows (включается/выключается монитор, не запускаются игры и т.п.).

Ошибки при попытке установки драйвера видеокарты после предварительного удаления имевшегося в системе.

Действия вредоносных программ или самого пользователя, что привело к неработоспособности ПО видеокарты и другие.

Эти и ряд других проблем эффективней всего устраняются путем полной очистки системы от всех файлов драйвера и оставленных вследствие его работы следов с последующей чистой установкой нового программного обеспечения видеокарты. Утилита Display Driver Uninstaller как раз и предназначена для решения первой части этой задачи.

Как работает Display Driver Uninstaller?

В основную задачу программы Display Driver Uninstaller входит сканирование известных ей системных директорий установки драйверов и вспомогательных компонентов, чтение записей реестра с целью обнаружения путей к созданным во время работы драйвера файлам и последующее удаление обнаруженных данных (включая записи в реестре).

Последовательность деинсталляции драйвера программой Display Driver Uninstaller примерно следующая:

Чистка локального хранилища драйверов (в основном это папки с файлами конфигурации и другими техданными).

Удаление основных файлов драйвера из системного диска.

Сканирование реестра с целью сбора информации и последующее удаление записей, имеющих отношению к драйверу.

Удаление драйвера из «Диспетчера устройств Windows».

Утилита также обнаруживает и удаляет все установленные в системе дополнительные компоненты программного обеспечения видеокарты: драйвер переключаемой графики, драйвер звукового контроллера, а также весь специализированный софт — GeForce Experience, 3DTV Play, PhysX, 3D Vision, AMDKMPFD, AMD Crimson и др.

По заявлению разработчиков, утилита Display Driver Uninstaller не оставляет в системе никаких следов удаленного драйвера. Последующая установка нового ПО видеокарты производится с нуля, т.е. так, как это происходит во время первого запуска операционной системы.

Рекомендации работе с программой

Для эффективной работы Display Driver Uninstaller разработчики рекомендуют выполнить следующее:

Загрузить Windows в безопасном режиме (утилита сама предложит сделать это).

Отключить автоматическое обновление Windows или перекрыть доступ компьютера в интернет.

Создать точку восстановления системы.

Добавить папку установки Display Driver Uninstaller в исключение антивирусной системы.

Запустить программу от имени администратора.

Также для работы утилиты требуется наличие на компьютере Microsoft .NET Framework версии 4.5 или выше.