SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DiskDigger

В данном списке представлены программы для замены DiskDigger. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DiskDigger, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
4DDiG Windows Data Recovery
4DDiG Windows Data Recovery

Версия 10.7.0.16

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
EaseUS Partition Recovery
EaseUS Partition Recovery

Версия 9.1

Программа для восстановления разделов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
Lazesoft Recover
Lazesoft Recover

Версия 4.7

Программа для сброса пароля Windows, управления разделами и дисками, восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (27)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
PhotoRec
PhotoRec

Версия 7.0

Восстановить удалённые файлы и папки

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