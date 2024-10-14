DiskDigger – программа для восстановления утерянных данных с жёсткого диска или внешнего накопителя. С помощью этого инструмента можно вернуть файлы различных типов: аудио, видео, изображения, текстовые документы и т.д.

Утилита DiskDigger совместима с Windows Vista 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит), также есть версия для Linux, MacOS и Android. Базовый

Шаг 1. Выбор накопителя

После установки и запуска программы, она предложит выбрать накопитель, с которого будет производиться восстановление файлов. Это может быть как жёсткий диск и его раздел, так и внешний накопитель.

На этой же странице можно сменить язык (по умолчанию установлен английский язык) и перейти в «Расширенные настройки».

Шаг 2. Типы сканирования

DiskDigger позволяет производить сканирование двумя способами:

Копать глубоко (обычный тип)

Копать ещё глубже (углублённый анализ файлов)

Первый тип позволяет восстановить недавно удалённые файлы, в то время как глубокое сканирование анализирует архивы и скрытые папки. Однако этот вариант занимает в разы больше времени.

Рекомендуется сначала производить обычное сканирование и, если файлы не будут найдены – перейти на глубокое восстановление.

«Расширенные настройки» этой страницы позволяют выбрать отдельный раздел диска, а также воспользоваться экспериментальными функциями.

Шаг 3. Формат файлов

Данная программа поддерживает множество форматов файлов и при желании пользователь может провести полное сканирование накопителя, восстановив все возможные файлы. Однако, чтобы не тратить время следует выбрать только те форматы файлов, которые действительно нужно восстановить.

Если пользователь не уверен, то можно выбрать сразу весь тип «Фотографии и рисунки» или «Аудио».

Шаг 4. Сканирование

Как только все параметры были выставлены, нужно нажать кнопку «Далее» и дождаться конца сканирования и восстановления.

Чтобы облегчить поиск нужных элементов, в фильтре можно поменять отображение на «Только удалённые».

Шаг 5. Восстановление

По завершении процесса сканирование вы сможете ознакомиться со всеми найденными и восстановленными данными. Для удобства DiskDigger позволяет отсортировать их по типу, имени, размеру и дате. Пользователь может также оценить их состояние. Каждый элемент будет отмечен цветом, где красный указывает на поврежденные файлы, а зеленый – на целые.

Чтобы восстановить нужные файлы нужно просто найти их, выделить и нажать кнопку «Восстановить выбранные файлы», чтобы сохранить их на своем устройстве.

Итог

DiskDigger – это полезный инструмент, но он не гарантирует 100% вероятность восстановить файл. В случае, если носитель был сильно повреждён или файлы были удалены слишком давно, есть риск ошибок при их восстановлении. На изображениях и видео могут появиться артефакты, а другие файлы могут просто не отображаться.