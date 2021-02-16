SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DiskCheckup

В данном списке представлены программы для замены DiskCheckup. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DiskCheckup, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Disk Usage Analyzer
Disk Usage Analyzer

Версия 2.2.1

Программа для контроля использования накопителей

Оценок пока нет
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)