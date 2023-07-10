DiskCheckup — программа для получения SMART-атрибутов и отслеживания технического состояния жестких дисков в режиме реального времени. Приложение бесплатно для личного пользования в некоммерческих целях. Программа поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Предусмотрен перевод интерфейса на русский язык при помощи файла-русификатора (инструкция по установке в конце обзора).

Как пользоваться программой DiskCheckup?

Основная функция DiskCheckup — считывание атрибутов SMART жестких дисков различных типов. Последняя версия программы работает с SATA, USB, FireWire и PCIe M.2 NVM Express устройствами. Не поддерживаются аппаратные дисковые массивы RAID, а также диски, использующие интерфейс SCSI. Однако приложение работает с перечисленными выше устройствами, задействованными в виртуально созданных RAID-массивах.

Получение SMART-атрибутов, хоть и основная, но не единственная полезная функция программы.

Отображение параметров дисков

Кроме SMART-атрибутов, программа DiskCheckup также отображает различные технические параметры жестких дисков, включая:

Информация о производителе диска, серийный номер, уникальный ID, версия прошивки и т.д.

Геометрия дисков: количество цилиндров и дорожек в каждом из них, количество секторов на дорожках, размер логический и физических секторов и др.

Соответствие диска различным стандартам (поддерживается/не поддерживается): ATA/ATAPI, поддерживаемые поколения и версии SATA.

Перечень поддерживаемых диском функций: SMART, IORDY, CFast, Multiword DMA, Ultra DMA, режим PIO, Overlay (DCO), TRIM, SCT и многие другие.

Отображение в режиме реального времени скорости чтения/записи, дискового времени, времени отклика.

Ведение истории SMART и прогноз достижения атрибута порогового значения

При задействовании пользователем соответствующей функции в настройках программа DiskCheckup будет непрерывно отслеживать все атрибуты SMART, записывая в отчет дату/время их изменения. На основании этого отчета утилита также будет автоматически вычислять примерную дату достижения тем или иным атрибутом порогового значения (прогноз «Threshold Exceed Condition» или T.E.C.). Другими словами, программа прогнозирует время выхода жесткого диска из строя или, как минимум, ухудшения его работоспособности.

Запуск функции самодиагностики

Если прошивка жесткого диска имеет встроенную функцию самодиагностики, ее можно будет вызвать из программы DiskCheckup. Данная функция поможет выявить разнообразные ошибки на дисках, если таковые присутствуют.

Получение и изменение объемов скрытых разделов HPA/DCO

Во всех жестких дисках имеются технические области, к которым невозможно получить доступ из операционной системы, BIOS, загрузочных файловых менеджеров и т.д. Сюда относятся разделы HPA (Host Protected Area) и DCO (Device Configuration Overlay). Тем не менее, специализированное программное обеспечение, куда также относится программа DiskCheckup, может "обрезать" это дисковое пространство, сделав его доступным из операционной системы (т.е. "превратить" скрытые области в обычные — рабочие — куда можно будет размещать любые данные).

Другими словами, при помощи утилиты DiskCheckup пользователь сможет (хоть и не намного) увеличить реальный объем своего жесткого диска за счет понижения размера скрытых разделов HPA/DCO.

Система уведомлений

При достижении одного из SMART-атрибутов выше порогового (критического) значения программа DiskCheckup может выводить соответствующее уведомление на экран либо отправлять его на указанный адрес электронной почты. В приложении предусмотрен встроенный почтовый клиент.

Русификация DiskCheckup

В архиве к установщику программы DiskCheckup приложен текстовый файл «localization.txt». Его следует скопировать в папку установки приложения, заменив уже имеющийся файл локализации с таким же названием. Язык интерфейса автоматически сменится на русский после следующего запуска программы DiskCheckup.