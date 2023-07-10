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DiskCheckup

DiskCheckup

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

2,5 (4)
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Актуальная версия 3.6
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История изменений

Версия 3.6

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Оценки программы

2,5

4 оценки Оценок пока нет

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