Disk2vhd — системная утилита для создания образов физических дисков формата VHD/VHDX для их дальнейшего использования на виртуальных машинах Microsoft Hyper-V и Microsoft Virtual PC. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс утилиты выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Disk2vhd?

Начнем немного издалека. Многие пользователи ПК сталкиваются с необходимостью монтирования образов дисков. Последние представляют собой файлы-контейнеры специального формата (наиболее распространенным является формат ISO). В этих контейнерах содержится полная копия содержимого физического диска и структуры файловой системы (технические данные, описывающие способ хранения, организации и именования файлов и папок на диске). Монтирование образа диска означает, что в системе будет создан виртуальный локальный диск (в дополнение к имеющимся), являющийся полной копией физического диска, с которого этот образ был снят.

Помимо возможности создания виртуальных локальных дисков, операционная система Windows также позволяет создавать виртуальные машины. Это как операционная система внутри другой операционной системы. Такая виртуальная машина обладает практически всеми теми же функциями, что и физическая машина, в т.ч. она обеспечивает возможностью установки и запуска любых программ. И, конечно, внутри виртуальной машины также можно создавать виртуальные диски, используя для этого образы других дисков.

Так вот, программа Disk2vhd нужна для создания образов дисков в таком формате (VHD/VHDX), чтобы их можно было бы смонтировать внутри виртуальной машины, в частности — Microsoft Hyper-V и Microsoft Virtual PC (поддерживаются и другие). Созданный в программе Disk2vhd образ может быть подключен к виртуальной машине в качестве физического устройства IDE или SATA

Разница между Disk2vhd и другими инструментами для создания образов заключается в том, что данную утилиту можно использовать прямо в работающей системе (это касается и создания образа системного диска). Это обусловлено тем, что Disk2vhd использует функцию теневого копирования Windows Volume Snapshot, которая позволяет копировать системные и заблокированные файлы, а также файлы, с которыми в данный момент времени ведется работа (например, открыты в других приложениях). При помощи Disk2vhd даже можно создавать VHD/VHDX-образы на тех локальных дисках, с которых этот образ снимается (однако это снижает производительность процесса).

Как пользоваться программой Disk2vhd?

В пользовательском интерфейсе Disk2vhd перечислены все локальный диски, включая скрытые и служебные, присутствующие в системе. Пользователю достаточно отметить диски, с которых будут сняты образы, и указать путь для их сохранения. Важные момент по использованию утилиты:

Virtual PC не поддерживает виртуальные диски размером более 127 ГБ. Если создать виртуальный жесткий диск с диска большего размера, он не будет доступен с виртуальной машины Virtual PC.

Virtual PC не поддерживает спецификацию многопроцессорности. Это означает, что виртуальная машина не сможет загружать образы, созданные с дисков многопроцессорных систем Windows XP и Windows Server 2003.

Если виртуальный жесткий диск создается из Windows XP или Windows Server 2003 для монтирования в среде Virtual PC, нужно активировать опцию Prepare VHD for use in Virtual PC , которая гарантирует, что HAL (слой аппаратных абстракций Windows), установленный на виртуальном жестком диске, будет совместим с Virtual PC.

, которая гарантирует, что HAL (слой аппаратных абстракций Windows), установленный на виртуальном жестком диске, будет совместим с Virtual PC. Чтобы использовать виртуальные жесткие диски, созданные Disk2vhd, требуется создать виртуальную машину с нужными характеристиками и добавить виртуальные жесткие диски в конфигурацию виртуальной машины в качестве IDE-дисков. При первой загрузке виртуальная машина, загружающая Windows, обнаружит оборудование виртуальной машины и автоматически установит драйверы, если они присутствуют в образе. Если же драйверы отсутствуют, их следует установить через компоненты интеграции Virtual PC или Hyper-V.

Подключиться к VHD также можно с помощью утилит Disk Management или Diskpart операционных систем Windows 7 или Windows Server 2008 R2.

Не следует подключаться к VHD в той же системе, в которой они были созданы, если планируется загружаться с них. В этом случае Windows назначит виртуальному жесткому диску новую сигнатуру, чтобы избежать конфликта с сигнатурой исходного виртуального жесткого диска. Windows ссылается на диски в базе данных конфигурации загрузки (BCD) по сигнатуре диска, поэтому, когда это произойдет, Windows, загруженная на виртуальной машине, не сможет найти загрузочный диск.

Также отметим возможность управления Disk2vhd через командную строку, в т.ч. путем запуска пакетных BAT-файлов, позволяющих автоматизировать процесс создания образов дисков. Для этого пользователю нужно указать буквы томов (например, С:), которые будут добавлены в образ, либо использовать «*» для включения всех томов. Формат выходного файла определяется путем присвоения ему расширения .vhd или .vhdx. Пример команды для снятия образа диска:

disk2vhd C: D:\snapshot.vhd

Если указать ключ -h следом за командой disk2vhd, создание виртуального диска будет осуществлено к активированной опцией Prepare VHD for use in Virtual PC.