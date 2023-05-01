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Disk2vhd

Disk2vhd

Программа для создания образов дисков формата VHD и VHDX для монтирования в виртуальных машинах

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Актуальная версия 2.02
Скачать 565 KB
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История изменений

Версия 2.02

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