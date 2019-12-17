SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Disk Wipe

В данном списке представлены программы для замены Disk Wipe. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Disk Wipe, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Eraser
Eraser

Версия 6.2.0.2993

Программа для безвозвратного уничтожения данных с жестких дисков

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (10)
File Shredder
File Shredder

Версия 2.5

Программа для безвозвратного удаления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)