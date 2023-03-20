SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Disk Usage Analyzer

В данном списке представлены программы для замены Disk Usage Analyzer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Disk Usage Analyzer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WizTree
WizTree

Версия 4.33

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
TreeSize
TreeSize

Версия 4.8.1

Программа для анализа дискового пространства

Оценок пока нет
Disk Drill
Disk Drill

Версия 6.3.1398

Программа для восстановления данных с жесткого диска

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Folder Size
Folder Size

Версия 5.3.0.2

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет