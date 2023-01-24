Disk Revival — программа для ускорения (оптимизации) работы жестких дисков и твердотельных SSD-накопителей путем блокирования медленных секторов. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет ограничение по объему обрабатываемого ею дискового пространства (не более 10 Гб).

Утилита не требует установки, подходит для запуска на компьютерах под управлением 32-х и 64-юитных систем Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс выполнен на русском языке.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА DISK REVIVAL?

Программа Disk Revival не оказывает воздействие на аппаратную составляющую жестких дисков накопителей и не применяет к ним процедуру переназначения секторов (т.н. ремаппинг или remap). Ускорение подвергнутого обработке утилитой жесткого диска осуществляется исключительно программными методами следующим образом:

На первом этапе работы все свободное пространство выбранного логического диска (тома) заполняется файлами размером от 512 Кб до 20 Мб (задается пользователем в настройках).

На втором этапе программа Disk Revival считывает все созданные ею файлы. В случае если файл считывается нормально, он просто удаляется с диска. Если же какой-либо из файлов считать невозможно либо его считывание осуществляется с очень низкой скоростью, то он остается нетронутым. Таким образом, все медленные участки «забиваются» утилитой файлами, и жесткий диск к ним (медленным участкам) более не обращается и, как следствие, работает быстрее.

В некоторых случаях утилита Disk Revival позволяет избавиться и от битых секторов. Если ей удастся записать данные в бэд-блок (как известно, они время от времени могут работать), то можно считать, что тот будет «вылечен».

Подобный метод увеличения производительности и «лечения» винчестеров имеет недостатки в том плане, что результат работы программы может обнулиться при форматировании диска, разделении его на тома и дефрагментации. Эти и подобные операции приводят к удалению созданных утилитой файлов, вследствие чего медленные сектора освободятся, и винчестер будет пытаться ими пользоваться. Кроме того, по завершению работы утилиты свободного пространства на обработанном диске будет уменьшено, т.к. оно пойдет на хранение созданных пустых файлов.

Чтобы результат работы программы не обнулился, в настройках операционной системы требуется отключить автоматически запускающуюся функцию дефрагментации. Если требуется разбить диск на дополнительные разделы, лучше сделать это до запуска Disk Revival.

Все создаваемые программой файлы размещаются в папке «$BAD_FILES._NOT_DEL…» в корневом каталоге обрабатываемого логического диска. Эту папку и ее содержимое удалять нельзя.

РАБОТА С SSD-НАКОПИТЕЛЯМИ

По словам разработчика, программа Disk Revival может использоваться и для увеличения производительности работы твердотельных накопителей. Ничего особенного утилита с SSD-дисками не делает — она также заполняет их пустыми файлами, а затем оставляет нетронутыми те, что не удалось считать.

При запуске процедуры оптимизации на SSD-накопителях следует иметь в виду, что это может сказаться на их ресурсе (впрочем, на это влияют вообще любые операции с данными — запись, копирование и т.п.).