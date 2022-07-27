Desktop Restore — небольшая утилита для сохранения расположения папок, программ и иконок на рабочем столе ОС Windows. Программа интегрируется в оболочку операционной системы. Благодаря этому выполняется управление данным инструментом.

С помощью ПО можно исправить проблему, когда по неизвестным причинам иконки меняют свое расположение на рабочем столе (например, после каждой перезагрузки компьютера или изменении разрешения). Ярлыки и папки можно записать в отдельный файл. Таким образом, программа Desktop Restore сохранит текущее расположение иконок. Если расположение ярлыков изменилось, то достаточно восстановить их через созданный ранее файл.

Программа распространяется абсолютно бесплатно. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой Desktop Restore?

После установки ПО, он интегрируется в оболочку операционной системы Windows. Чтобы начать работу с программой, нажмите правую кнопку мыши на рабочем столе. Далее, необходимо перейти в раздел меню Desktop Restore. Откроется список всех доступных инструментов утилиты. Перед тем, как начать работу с программой, расставьте иконки и папки на рабочем столе в нужном порядке. Теперь, нажмите кнопку «Save Desktop».

Таким образом вы создадите новый шаблон рабочего стола. Если после перезагрузки системы или изменения разрешения, иконки изменили свое местоположение — начали располагаться на экране в хаотическом порядке, — то снова откройте меню программы (через правую кнопку мыши) и нажмите «Restore Desktop».

Софт в автоматическом режиме восстановит предыдущее расположение иконок из сохраненного ранее файла. Если у вас создано много шаблонов, то перейдите в раздел «Custom Save/Restore». Откроется окно, в котором отображаются все сохраненные пресеты рабочего стола. Здесь можно выполнить следующие действия: