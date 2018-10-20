DeskPINs – утилита, в автоматическом режиме сохраняющая пользовательские пароли (с англ. PINs).

Благодаря программе отпадает необходимость в том, чтобы помнить пароли от всех своих учетных записей. Теперь достаточно знать и помнить лишь один пароль от самой утилиты. DeskPINs использует надежное шифрование, поэтому все ваши данные всегда будут надежно защищены.

Один из вариантов инсталляции подразумевает установку программы на флешку или карту памяти. Так как DeskPINs не требует каких-либо дополнительных библиотек или вспомогательных программ, ее без труда можно запустить на любом компьютере с Windows прямо со съемного носителя. Утилита очень проста в использовании и позволяет упростить работу в интернете.

DeskPINs – абсолютно бесплатное приложение, которое будет успешно работать на любом Windows, начиная с Windows 2000. Файл программы — 32-битный. В 64-битных версиях Windows программа работает в режиме совместимости. Поддерживается английский язык.

Преимущества программы DeskPINs: