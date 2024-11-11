DefenderUI – программа для управления встроенной системой безопасности Windows 10 и 11. Утилита не вносит существенные правки в работу стандартного Защитника, но открывает доступ ко многим скрытым настройкам и дополнительным возможностям.

Интерфейс русскоязычный, программа бесплатная и совместима с Windows 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа DefenderUI?

При первом запуске программа предлагает выбрать профиль безопасности (степень защиты пользовательских данных) из четырех доступных: рекомендуемого, интенсивного, агрессивного, и профиля по умолчанию. Для домашнего ПК рекомендуемый профиль будет оптимальным вариантом. Если же компьютер используется для программирования или хранения важных данных, стоит использовать усиленную защиту.

После установки DefenderUI в Панели задач появится значок программы, открывающий быстрый доступ к ее основным возможностям.

После выбора профиля безопасности откроется основной интерфейс программы, представленный меню с несколькими вкладками. Пользовательские настройки можно сохранить, чтобы в будущем через сгенерированный код перенести все изменения в новый или переустановленный компьютер.

Во вкладке «Главные» представлены основные настройки Защитника: включение/отключение различных модулей (защита в реальном времени, облачная защита); управление списком исключений и карантина; настройка автозапуска системы безопасности.

Вкладка «Основные» отвечает за тонкую настройку защиты и поведения при наличии угрозы безопасности ПК, управление параметрами конфиденциальности и уведомлениями.

Во вкладке «Дополнительные» представлена возможность выбора параметров сканирования системы на наличие вредоносных файлов, а также настройка автоматических действий при различных уровнях угрозы.

Вкладка «Правила ASR» предназначена для ввода дополнительных правил ASR для повышения безопасности.

Через «DefenderGuard» осуществляется контроль работы системы безопасности, в частности, настройка автоматической активации защиты при ее принудительном отключении.

Pro-версия DefenderUI открывает дополнительные опции для защиты компьютера, доступ к редактору политик Защитника. Эти функции могут быть полезны системным администраторам. Рядовому пользователю будет достаточно функциональности бесплатной версии программы.