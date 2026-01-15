SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Decalion

В данном списке представлены программы для замены Decalion. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Decalion, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

FineCrosser Pro
FineCrosser Pro

Версия 2.4.4.1034

Программа для создания кроссвордов и сканвордов

Оценок пока нет
EclipseCrossword
EclipseCrossword

Версия 1.3.63

Программа для создания и составления кроссвордов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Homacosoft CrosswordCreator
Homacosoft CrosswordCreator

Версия 1.0.0

Программа для создания кроссвордов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)