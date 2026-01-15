Программа Decalion помогает пользователю автоматизировать процесс составления кроссвордов, имея в наличии инструменты для создания, редактирования и печати кроссвордов. Decalion распространяется бесплатно, работает на ПК под управлением Windows, начиная с версии XP (x64), и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности Decalion
Интерфейс программы достаточно дружелюбен к новичкам и ориентирован на последовательную работу. Все необходимые инструменты расположены в привычном виде, что позволяет быстро начать пользоваться программой. Вот основные функции и возможности Decalion:
- Формирование словарной базы. Работа начинается с создания списка слов. В специальный редактор вводятся все слова, которые планируется использовать в кроссворде, а также их определения. Эта база становится основой для дальнейшего создания сетки.
- Автоматическая и ручная сборка сетки. Программа использует алгоритм автоматической расстановки слов. После формирования словаря можно запустить генерацию слов в сетке выбранного размера с учетом всех возможных пересечений. Если результат не устраивает, можно повторить создание кроссворда для получения нового варианта. Также доступен полноценный ручной режим. В нем можно самостоятельно расставлять слова по клеткам, добавлять или удалять черные блоки, формируя уникальный рисунок кроссворда. Часто используется комбинированный подход: автоматическая сборка создает базовую структуру сетки, которая затем корректируется вручную.
- Редактирование сетки и определений. Программа предоставляет удобные инструменты для правки. Любую букву в сетке можно изменить, любое слово — удалить или заменить. Редактор определений напрямую привязан к словам в сетке, что исключает путаницу. Нумерация клеток происходит в автоматическом режиме.
- Гибкая настройка внешнего вида. Перед печатью кроссворд можно оформить под свой вкус. Доступна настройка размера и типа шрифта для номерков и букв, толщины линий сетки. Можно выбрать ориентацию страницы и задать общие отступы.
Как создать кроссворд в Decalion
С первого взгляда может показаться, что создать кроссворд в Decalion немного трудно, но на самом деле это не так. Вот, что нужно сделать, чтобы создать уникальный кроссворд:
- При открытии программы пользователю доступен шаблон составленной сетки кроссворда. Чтобы создать свою сетку, нужно нажать на Файл — Новый. В открывшемся окне пользователю будет доступен выбор размера сетки. В нем можно указать количество слов по вертикали и горизонтали.
- Далее нужно выбрать слова. Это можно сделать в правой части программы. Нужно выбрать номер слова в кроссворде и выбрать любое из доступных. Оно будет автоматически вписано в сетку.
- После заполнения сетки кроссворда пользователю доступна кастомизация отдельных элементов. Для этого в правом нижнем углу нужно нажать на Эскиз. В открывшемся окне оформления можно выбрать текстуру для черных квадратов, размер ячейки, толщину контуров, шрифт и многое другое.
- Сохранить кроссворд можно двумя способами. Первый подразумевает сохранение файла в формате dks, который открывается с помощью Decalion. Второй способ подойдет для вывода на печать или сохранении в формате pdf: в окне оформления нужно нажать на кнопку Печать, выбрать программу для чтения pdf и сохранить в любую удобную директорию. Здесь же можно сразу отправить кроссворд на печать.