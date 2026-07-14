Dark Project Driver — программа для настройки игровых клавиатур Dark Project, позволяющая управлять RGB-подсветкой, переназначать клавиши и записывать макросы.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и выше (64-бит). Интерфейс поддерживает русский и английский языки.

Функции и возможности программы Dark Project Driver

Обычно пользователи периферии Dark Project используют веб-приложение, которое работает через любой браузер. Однако у компании есть десктопное ПО, позволяющее выполнять те же действия, но без подключения к интернету. Вот его основные функции и возможности: