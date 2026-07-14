Dark Project Driver — программа для настройки игровых клавиатур Dark Project, позволяющая управлять RGB-подсветкой, переназначать клавиши и записывать макросы.
Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и выше (64-бит). Интерфейс поддерживает русский и английский языки.
Функции и возможности программы Dark Project Driver
Обычно пользователи периферии Dark Project используют веб-приложение, которое работает через любой браузер. Однако у компании есть десктопное ПО, позволяющее выполнять те же действия, но без подключения к интернету. Вот его основные функции и возможности:
- Управление RGB-подсветкой с широкими возможностями кастомизации. Программа позволяет настраивать подсветку каждой клавиши индивидуально, выбирая любой цвет из палитры более чем 16,8 миллионов оттенков. Доступны различные режимы свечения: статичный цвет, динамическая смена оттенков, волна, дыхание и другие эффекты. Можно сохранять готовые схемы подсветки и быстро переключаться между ними. Управление подсветкой также доступно через комбинации горячих клавиш без открытия ПО.
- Переназначение клавиш и создание макросов. Все программируемые клавиши можно переназначать под любые функции: клавиши клавиатуры, запуск приложений или мультимедийные команды. Встроенный редактор макросов позволяет записывать последовательности нажатий с настраиваемыми задержками и повторами. Функция Snap Tap даёт возможность добавлять дополнительные функциональные слои, расширяя возможности клавиатуры через альтернативные наборы назначений клавиш.
- Сохранение профилей с настройками. Программа позволяет создавать несколько профилей с уникальными настройками для разных игр и приложений. Профили можно быстро переключать с помощью комбинаций клавиш, адаптируя управление под конкретную задачу без перенастройки каждого параметра заново. Настройки сохраняются во встроенную память клавиатуры.
- Кроссплатформенность и совместимость с разными моделями. Программа поддерживает широкий модельный ряд клавиатур Dark Project: серии ALU, KD, DPP, DPO, а также модели Fuji, Novus, Terra Nova и другие. Для каждой модели доступна своя версия ПО. Также всегда можно использовать универсальное веб-приложение.