В данном списке представлены программы для замены D-Soft Flash Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на D-Soft Flash Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены D-Soft Flash Doctor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на D-Soft Flash Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены D-Soft Flash Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на D-Soft Flash Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 2.4
Программа для восстановления флешек Transcend
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 1.4
Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки
Версия 2.01
Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов