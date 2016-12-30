SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги D-Soft Flash Doctor

В данном списке представлены программы для замены D-Soft Flash Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на D-Soft Flash Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
JetFlash Online Recovery
JetFlash Online Recovery

Версия 2.4

Программа для восстановления флешек Transcend

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Flash Memory Toolkit
Flash Memory Toolkit

Версия 2.01

Программа для восстановления данных с флеш-карт, тестирования на ошибки, низкоуровневого форматирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)