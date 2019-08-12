D-Soft Flash Doctor — программа для низкоуровневого форматирования, создания и записи образов на накопители данных и их программного восстановления при разнообразных неисправностях. Утилита D-Soft Flash Doctor распространяется свободно (бесплатно). Подходит для запуска в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 разрядностью 32 и 64 бит.

Программа давно не обновляется, но все еще работает исправно и выполняет свои функции.

Функции D-Soft Flash Doctor

Программа D-Soft Flash Doctor имеет 4 основные функции:

Восстановление носителя данных путем низкоуровневого форматирования. Функция помогает устранить всевозможные неисправности флешек/HDD/SDD, связанные с программными ошибками: носитель не определяется компьютером, самопроизвольное изменение объема в меньшую сторону, чрезмерно низкая скорость записи/чтения файлов и т.д. Сканирование носителя на ошибки. Поиск и обнаружение нечитаемых (битых) кластеров на флешках, HDD и SSD-дисках. Функция помогает в течение нескольких минут (зависит от объема носителя) определить целостностью устройства. Создание образа диска. Данная функция D-Soft Flash Doctor предназначена для копирования всего диска, включая свободное и техническое пространство, на другой диск в виде файла-образа формата IMG. Снятый образ может быть в дальнейшем использован для восстановления утраченных данных в других специализированных утилитах либо для переноса на другой носитель. Запись образа на носитель. Операция обратная предыдущей. Функция, кроме прочего, может использоваться для создания загрузочных флешек, для чего достаточно иметь в наличии файл-образ, созданный из такого (загрузочного) USB-устройства.

При низкоуровневом форматировании и тестировании на ошибки поврежденных носителей рекомендуем в настройках D-Soft Flash Doctor снизить скорость чтения/форматирования данных и увеличить количество попыток считывания информации.