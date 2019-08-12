SoftSalad СОФТСАЛАТ
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D-Soft Flash Doctor

D-Soft Flash Doctor

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

3,1 (150)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.4
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История изменений

Версия 1.0.4

Оценки программы

3,1

150 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о D-Soft Flash Doctor

4 отзыва

D-Soft Flash Doctor

https://www.virustotal.com/gui/file/5eb0f7dc49f133bd9526a841d15457813d3961dcababe3b2d0ee64c68e284b1c
вирусы здесь

SoftSalad

VirusTotal не является золотым стандартом оценивания программы на наличие вирусов, это лишь агрегатор. Да, некоторые антивирусы считают эту программу вирусом, но другие десятки систем - нет. Мы ее проверяли и тестировали - все чисто.

Валера

Гавно ваша программа. Выкинул флешку.

Татьяна

К сожалению не помогла восстановить карту памяти Микро СД((