Cyberpunk EZ Optimizer — небольшая бесплатная утилита для быстрой настройки параметров графики в игре Cyberpunk 2077. Программа не имеет перевода на русский язык, но здесь это и не нужно. Утилита EZ Optimizer работает на любом компьютере, способном запустить упомянутую игру хотя бы на минимальных настройках графики.

Зачем нужна программа CyberPunk EZ Optimizer?

Программа Cyberpunk EZ Optimizer, по заявлению ее автора, призвана оптимизировать графические параметры в игре Cyberpunk 2077 с целью увеличения FPS (количество кадров в секунду или частота кадров). При этом утилита никак не взаимодействует с программной (драйвером) и аппаратной составляющей видеокарты или какими-либо системными настройками, потому ее использование не повлияет на общую производительность компьютера и не скажется на стабильности работы Windows.

Программа Cyberpunk EZ Optimizer на момент написания обзора поддерживала только видеокарты NVIDIA, однако многие пользователи успешно использовали ее и на видеоадаптерах производства AMD.

Программа EZ Optimizer автоматически изменяет настройки графики в игре Cyberpunk 2077, редактируя файл (файлы), в котором те прописаны. На первый взгляд может показаться, что данные настройки можно изменить и без использования каких-либо сторонних программ — прямо из игры. Однако EZ Optimizer редактирует «скрытые» параметры графики, настройка которых невозможна из меню Cyberpunk 2077.

Тем не менее, пользователь все же может изменять их вручную путем редактирования файлов конфигурации, но далеко не все умеют делать это, а делать это правильно — и подавно.

Как пользоваться EZ Optimizer?

Программа Cyberpunk EZ Optimizer предельно проста в использовании. Ее достаточно скопировать в корневой каталог с игрой (установка не требуется), запустить и затем выбрать один из пресетов настройки графики. Всего их 4:

Max Boost (максимальная производительность). Пресет для слабых компьютеров, предполагающий снижение качества графики до минимальных значений. Если игра тормозит на минимальных настройках (доступных из меню Cyberpunk 2077), данный пресет еще больше снизит их, что, возможно, сделает ее более или менее играбельной. Balanced (баланс между качеством и производительностью). Сбалансированный пресет, урезающий те параметры графики, которые сильно влияют на производительность (как, например, тени, отражения, туманность). В этом режиме немного увеличивается частота кадров при средних или выше средних (когда некоторые параметры заданы как «высокие») настройках качества графики. Default (заводские настрйоки). Пресет, возвращающий конфигурацию графики к значениям по умолчанию (касается только «скрытых» настроек графики). Disable Async (отключение функции асинхронных вычислений). С данным пресетом конфигурация графики остается неизменной, а лишь отключается упомянутая функция. Позволит поднять FPS при текущих пользовательских настройках графики, минимально воздействуя на качество изображения. Данный пресет не рекомендуется использовать на видеокартах с RTX-процессорами.

Используя Cyberpunk EZ Optimizer, стоит понимать, что изменение «скрытой» конфигурации графики может привести к непредсказуемому поведению игры, т.к. многое зависит не только от модели и технических характеристик видеокарты, но и установленного в компьютер процессора.