Crucial Storage Executive — программа для обслуживания, оптимизации производительности и получения технических сведений о твердотельных накопителях (SSD-дисках) производства компании Micron Technology. Утилита распространяется бесплатно. Подходит только для 64-битных версий систем Windows 7/8/8.1/10. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Crucial Storage Executive?

Программа Crucial Storage Executive предназначена для использования владельцами SSD-дисков модельного ряда Crucial от Micron Technology (в большинстве случаев они используются в ноутбуках) для отслеживания состояния (износа) устройств, их обслуживания, оптимизации производительности и получения технических сведений о них. Утилита поддерживает следующие модели SSD-накопителей Crucial от Micron Technology:

M500,

MX100, MX200, MX300, MX500.

BX100, BX200, BX300, BX500.

P1, P1W2, P2, P5.

X8 Portable.

Некоторые функции программы Crucial Storage Executive работают и на более старых моделях SSD-накопителей, но разработчики утилиты не гарантируют их полную поддержку.

Как пользоваться программой Crucial Storage Executive?

Все функции программы Crucial Storage Executive можно условно разделить на информативно-рекомендательные и активные (запускаемые). Вкратце рассмотрим работу с ключевым функционалом утилиты.

Получение сведений о состоянии SSD-диска

Во вкладке «Сведения о накопителе» представлена наиболее значимая для пользователя информация об устройстве — его текущее техническое состояние. Надпись, отличная от «Хорошее состояние», будет свидетельствовать о среднем или сильном износе (в зависимости от того, что именно указано) флеш-памяти NAND.

Кроме того, в этой же вкладке также приводятся рекомендации по оптимизации операционной системы и/или самого компьютера под работу с SSD-дисками, но предлагаемые программой технические решения могут быть выполнены только пользователем самостоятельно.

Считывание S.M.A.R.T. атрибутов

Текущее состояние износа SSD-диска строится на значениях определенных S.M.A.R.T. атрибутов, с которыми пользователь может ознакомиться в соответствующей вкладке утилиты. Особое внимание следует уделить атрибуту «202: процент использованного срока службы». Значение в «100%» будет означать, что срок службы флеш-памяти NAND подошел к концу. Однако это не означает, что диск немедленно выйдет из строя. Если продолжить его использование, то атрибут «202» может принять значение в 101%, 102% и т.д.

Очистка диска

Если необходимо безвозвратно удалить с диска все данные (например, для продажи), можно воспользоваться функцией очистки. Она сотрет с SSD-накопителя не только все файлы и папки, но и служебную область, что говорит и об уничтожении файловой системы, созданных разделов и т.д.

Форматирование диска

Функция работает только с SSD-дисками, поддерживающими протокол NVMe, т.е. подключающимися напрямую к материнской плате (без проводов/шлейфов) через шину PCI Express. При возникновении на SSD-диске логических ошибок, которые не удается исправить стандартными средствами форматирования Windows, следует использовать низкоуровневое форматирование, предлагаемое программой Crucial Storage Executive.

Откат PCID (PCID Revert)

Данная функция используется для возврата зашифрованного паролем SSD-диска в исходное состояние в случаях, когда пользователем был утерян ключ расшифровки. Для разблокировки накопителя следует использовать 32-значный PSID-код, указанный на корпусе устройства. Все данные с диска будут безвозвратно удалены.

Кэширование в памяти (Momentum Cache)

Данная функция программы Crucial Storage Executive активирует специальный режим работы SSD, в котором предварительное кэширование записываемых на диск данных осуществляется не самим накопителем, а оперативной памятью компьютера. Это позволяет значительно увеличить срок службы SSD, но снижает, как минимум, на 25% доступный объем ОЗУ, а также создает риск уничтожения записываемой на диск в данной момент информации (например, во время копирования на него файлов) при внезапном отключении электроэнергии. В случае с ноутбуками, данная функция отключается автоматически при снижении уровня заряда аккумулятора до 25%. В случае со стационарными ПК она автоматически отключается только при использовании источника бесперебойного питания (ИБП).

Увеличение резервной области SSD-диска (Over Provisioning)

Если вкратце, во вкладке «Резервная область» пользователь может выделить под нужды драйвера диска дополнительное пространство, что позволит оптимизировать работу накопителя при пиковых нагрузках. Обычно под резервную область выделяют от 5 до 10% от общего объема SSD, но можно и больше.

Самодиагностика SSD-диска

Данная функция программы Crucial Storage Executive отправляет на SSD-диск команду, вследствие чего встроенная в устройство микропрограмма запускает быструю или глубокую диагностику, которая помогает в автоматическом режиме исправить различные логические ошибки, приводящие, в т.ч., к снижению производительности работы накопителя.