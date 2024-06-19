Crosshair V2 — программа для наложения на игры кастомного прицела взамен стандартного. Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Crosshair V2?

Технически, программа Crosshair V2 является оверлеем для компьютерных игр. Многие геймеры, и особенно стримеры, хорошо знакомы с ними. Чаще всего оверлеи служат для отображения различной информации о текущем состоянии компьютера (температура процессора, частота смены кадров или FPS, объем использованной оперативной памяти и т.д.). Также существуют оверлеи, которые способны вносить изменения в игровой интерфейс, и Crosshair V2 является одним из таких.

Программа Crosshair V2 накладывает на игровой экран прицел, дополняя или заменяя уже присутствующий в игре. По словам разработчиков данное приложение призвано помочь геймерам в совершенствовании их навыка игры в шутеры (игры-стрелялки). Оверлей, по их словам, улучшает меткость, сокращает время реакции и увеличивает точность при стрельбе от бедра.

Но не стоит полагать, что Crosshair V2 является читерской программой. Совершенствование навыков стрельбы в компьютерных играх обусловлено лишь тем, что накладываемый прицел более заметен на экране, нежели тот, что предлагают создатели шутеров, стремящиеся к максимальной реалистичности картинки. Стандартные прицелы имеют недостаток в плане заметности при резкой смене освещенности игрового окружения. Например, в светлых помещения прицел виден хорошо, а в темных он может оказаться еле заметным. С оверлеем Crosshair V2 с такими недостатками геймеру сталкиваться более не придется.

Но ради справедливости добавим, что Crosshair V2 все-таки может считаться условным читерским ПО в некоторых случаях. Например, оверлей можно использовать для прохождения игр с отключенным или отсутствующим (вообще или у некоторых видов оружия) прицелом. Такой игровой режим может активироваться при прохождении игры на самом сложном уровне. Также в некоторых играх существует специальное достижение, для получения которого нужно отключать прицел. В этом

Функции программы Crosshair V2

Программа Crosshair V2, по сути, имеет всего одну единственную функцию — наложение изображения прицельной сетки на игровой экран. Все остальные функции связаны с настройками оверлея.

Геймер может выбрать один из 6 типов сеток прицела — точка, равноконечный крестик и несколько вариантов перекрестий в круге. Также можно выбрать один из 7 цветов для прицела и установить один из 5-ти доступных размеров для выбранного варианта. Смена сетки (формы), цвета и размера прицела осуществляется с клавиатуры при помощи горячих клавиш, для чего предварительно нужно открыть меню оверлея (также открывается при помощи горячей клавиши).

С настройками по умолчанию сетка прицела Crosshair V2 помещается точно в центр экрана. При необходимости геймер может сдвинуть его как по горизонтали, так и по вертикали, точно совестив его с внутриигровым прицелом.

Еще одна особенность программы Crosshair V2 — поддержка мультимониторных систем. Если к компьютеру подключено несколько мониторов, игрок может выбрать, на какой из них будет осуществлен вывод оверлея.

И последнее — Crosshair V2 работает не только в полноэкранном (Fullscreen), но и в оконном полноэкранном (Windowed Fullscreen) режиме, он же — режим без рамок (Borderless).