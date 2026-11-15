Creality Print — программа для подготовки моделей к 3D-печати. С ее помощью можно настроить параметры печати, сгенерировать G-код и отправить задание на принтер.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на Windows 10 и 11 и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Creality Print?

Creality Print — это слайсер, то есть программа, которая превращает трехмерную модель в инструкции для принтера. Без слайсера 3D-принтер не знает, как двигать соплом, сколько пластика выдавливать и с какой скоростью печатать. Creality Print берет на себя эту задачу: пользователь загружает модель, выбирает настройки, а программа создает G-код, который принтер может выполнить.

Программа будет полезна как новичкам, которые только осваивают 3D-печать, так и опытным пользователям. Для первых есть готовые профили и автоматическая калибровка, которые помогают начать без изучения всех параметров. Для вторых — широкий набор настроек, поддержка Klipper и возможность тонкой регулировки под конкретные материалы и задачи.

Creality Print — это форк Orca Slicer, который, в свою очередь, основан на Bambu Studio и PrusaSlicer. Это значит, что программа унаследовала проверенные алгоритмы и огромное количество настроек, но при этом ориентирована на принтеры Creality и совместимые с ними устройства.

Автоматическая калибровка для разных принтеров

Программа содержит профили для множества моделей принтеров и позволяет автоматически подбирать параметры под конкретное устройство. Новичка это избавляет от необходимости вручную выставлять скорость, температуру и другие значения. Опытному пользователю это служит отправной точкой, которую можно доработать под свои задачи.

Режим Sandwich

Это улучшенная версия режима сначала внешние периметры. При печати сначала наносится внутренний слой, затем внешний, и снова внутренний. Такой порядок помогает лучше скреплять слои и улучшает качество поверхности.

Поддержка преобразования Polyholes

Функция, позаимствованная из SuperSlicer, позволяет корректно печатать отверстия, которые при обычной настройке могут получаться меньше нужного диаметра. Программа автоматически корректирует форму отверстий с учетом особенностей FDM-печати.

Поддержка Klipper

Creality Print совместим с прошивкой Klipper, которая часто используется на современных принтерах для повышения скорости и точности печати. В настройках можно включить необходимые параметры, а в конфигурацию Klipper добавить поддержку исключения объектов и дуг.

Гранулярные элементы управления

Программа предлагает широкий набор параметров, которые можно менять отдельно для разных частей модели или процессов. Это позволяет, например, задать разные настройки для внешних и внутренних стенок, для заполнения и поддержек.

Командная строка для слайсинга

Creality Print можно запускать без графического интерфейса и передавать параметры через командную строку. Это удобно для автоматизации: можно подготовить несколько моделей и запустить их обработку с разными настройками, не открывая окно программы. Для тех, кто использует скрипты или пакетную обработку, такая возможность экономит время. Например, можно указать, какой слой или пластину нужно подготовить, загрузить внешние профили и сохранить результат в нужную папку.

Как пользоваться программой Creality Print

После запуска открывается главное окно с рабочей областью, где отображается модель. В левой части расположены настройки печати, в правой — параметры слайсинга и предпросмотр слоев. Для начала нужно добавить модель: перетащить файл в окно или использовать меню Файл — Открыть. Поддерживаются форматы STL, OBJ, 3MF и другие.

Далее выбирается принтер и материал. Если профиль принтера отсутствует, его можно создать вручную или выбрать из списка совместимых моделей. После выбора принтера и пластика программа автоматически подставит рекомендуемые параметры. При необходимости можно изменить скорость, температуру, заполнение, поддержки, адгезию.

Перед генерацией G-кода полезно воспользоваться предпросмотром, чтобы увидеть, как будет проходить печать. В режиме предпросмотра можно пролистать слои и проверить, не возникнут ли проблемы с нависающими элементами или мостами. Если что-то не устраивает, можно вернуться к настройкам и скорректировать параметры.

Для запуска слайсинга достаточно нажать кнопку Слайсинг. Программа обработает модель и покажет результат. Готовый G-код можно сохранить на диск, отправить на принтер по сети или через USB. Для принтеров Creality с поддержкой сетевого подключения доступна отправка задания напрямую из программы.