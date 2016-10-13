Бесплатная программа Crawler Parental Control контролирует и управляет деятельностью пользователя на Вашем компьютере. Программа интуитивна и очень проста в управлении, она позволяет управлять просмотром Интернета, устанавливать права на доступ к программному обеспечению, скрывает содержание папки, планирует лимиты времени и многое другое.

В программу входит Crawler Toolbar, который предлагает уникальную комбинацию результатов поиска в Google, Yahoo! и MSN. Crawler Toolbar имеет встроенный Web Security Guard, предупреждающий и препятствующий открытию потенциально опасных вебстраниц, которые могут иметь бесполезную рекламу, вирусы, шпионские программы или спам-инфекции.