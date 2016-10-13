Бесплатная программа Crawler Parental Control контролирует и управляет деятельностью пользователя на Вашем компьютере. Программа интуитивна и очень проста в управлении, она позволяет управлять просмотром Интернета, устанавливать права на доступ к программному обеспечению, скрывает содержание папки, планирует лимиты времени и многое другое.
В программу входит Crawler Toolbar, который предлагает уникальную комбинацию результатов поиска в Google, Yahoo! и MSN. Crawler Toolbar имеет встроенный Web Security Guard, предупреждающий и препятствующий открытию потенциально опасных вебстраниц, которые могут иметь бесполезную рекламу, вирусы, шпионские программы или спам-инфекции.
- Защищает Ваших Детей! Контролирует веб-страницы, просматриваемые Вашими детьми, программное обеспечение, которым они используются и папки, которые открывают. Регулируйте время, которое они могут проводить за вашим компьютером и подключаться к Интернету. Скройте информацию на вашем компьютере, которую Вы предпочли бы им не показывать.
- Охраняет Ваш Компьютер. Запрещает вашим детям и другим пользователям Вашего компьютера устанавливать бесполезное и потенциально вредное программное обеспечение и удалять приложения, которые Вам нужны. Запретите несанкционированный доступ к Вашим важным файлам и внесение изменений в Вашу систему.
- Блокирует страницы с Опасным Содержанием. Управляйте содержанием, которое поступает в ваш дом или офис, настраивая то содержание, которое Вы хотите фильтровать и персонализируйте содержание, получаемое каждым пользователем. Не позволяйте Вашим детям просматривать запрещенные сайты и использовать вашу кредитную карточку для несанкционированного онлайн шоппинга.
- Получайте Детализированные Отчеты. Следите за онлайн и оффлайн использованием вашего компьютера, где бы Вы ни находились. Отчеты о деятельности пользователей сохраняются в Вашем компьютере и могут быть посланы на адрес Вашего электронного почтового ящика, таким образом, Вы можете получить отчет посредством любого Web-браузера в любое время.