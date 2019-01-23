SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CPUFSB

В данном списке представлены программы для замены CPUFSB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPUFSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
SETFSB
SETFSB

Версия 2.3.178.134

Программа для разгона процессора путем увеличения тактовой частоты системной шины

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (13)