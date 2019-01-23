В данном списке представлены программы для замены CPUFSB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPUFSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPUFSB.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPUFSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPUFSB. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPUFSB, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 6.7.0.0
Утилита для разгона процессора на ПК
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 2.3.178.134
Программа для разгона процессора путем увеличения тактовой частоты системной шины