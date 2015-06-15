В данном списке представлены программы для замены CPU Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPU Temp.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPU Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 7.4.3.3192
Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 4.52
Программа мониторинга для Windows
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора