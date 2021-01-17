Config Overhaul for Cyberpunk — небольшая утилита, предназначенная для изменения конфигурации графики в игре «Cyberpunk 2077». Интерфейс программы выполнен на английском языке, но ее использование не составляет никакого труда. Программа Config Overhaul for Cyberpunk предназначена для использования на компьютерах под управлением 64-разрядных ОС Windows 10.

Программа не требует установки. Ее просто нужно скопировать в корневую папку с игрой (там, где находится деинсталлятор «unins000.exe»)

Зачем нужна программа Config Overhaul for Cyberpunk?

Основное и единственное предназначение программы Config Overhaul for Cyberpunk — увеличение производительности игры «Cyberpunk 2077» (т.е. поднятие в ней FPS или частоты кадров). Отметим, что утилита не вмешивается в работу программного обеспечения видеокарты (т.е. ее драйвера) и не подвергает ее аппаратному разгону. Не будут затронуты и системные параметры или файлы Windows. Т.е. ее использование полностью безопасно для компьютера.

Вместо этого программа Config Overhaul for Cyberpunk редактирует файлы конфигурации «Cyberpunk 2077», отвечающие за параметры графики в игре. И речь не о тех файлах, в которых хранятся параметры, что можно изменить в настройках игры. В «Cyberpunk 2077» присутствует множество «скрытых» параметров графики, не отраженных в самой игре. Именно их утилита Config Overhaul for Cyberpunk и редактирует.

Как пользоваться Config Overhaul for Cyberpunk?

Использовать программу Config Overhaul for Cyberpunk могут, как опытные пользователи, так и те, кто не имеет никаких навыков и знаний в области 3D-графики. Геймерам, относящимся ко второй категории, достаточно выбрать один из 4-х пресетов конфигурации графики (кнопки в верхней части окна программы):

«Very Low». Минимально возможные параметры графики для слабых видеокарт. Наихудшее или лучше сказать — неприемлемо низкое — качество картинки. Если после выставления минимальных параметров графики в самой игре тормоза и зависания по-прежнему никуда не делись, выбирайте этот пресет. В теории частота кадров в игре должна увеличиться на 14 — 24 Гц (FPS). «Low». Низкие параметры графики. Более-менее приемлемое качество картинки в сравнении с предыдущим пресетом. Теоретический прирост частоты кадров: 10 — 20 Гц. «Optimized». Баланс производительности и качества. Пресет полностью убирает из игры или максимально снижает качество различных эффектов вроде бликов, отражений, туманности/задымленности и т.п. Также понижается качество отрисовки таких объектов, как, например волосы персонажей. Прирост частоты кадров варьируется в пределах от 5 до 10 Гц. «Disable Async compute only». Данный пресет оставляет настройки графики нетронутыми, а только отключает ресурсоемкую функцию асинхронных вычислений, с которой не справляются устаревшие видеокарты. Но автор программы не пояснил, какие видеокарты считаются устаревшими. Из его слов, увеличение частоты кадров может достичь 25 FPS.

Более опытные пользователи, знакомые с различными 3D-технологиями при помощи программы Config Overhaul for Cyberpunk смогут вручную скорректировать графические параметры в игре. Все, что требуется делать — включать/выключать опции/параметры, приведенные в основном окне утилиты.