SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Comfort On-Screen Keyboard Pro

В данном списке представлены программы для замены Comfort On-Screen Keyboard Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Comfort On-Screen Keyboard Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Hot Virtual Keyboard
Hot Virtual Keyboard

Версия 9.5

Виртуальная графическая клавиатура для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Free Virtual Keyboard
Free Virtual Keyboard

Версия 5.0

Виртуальная графическая клавиатура для Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)