Comfort On-Screen Keyboard Pro — экранная клавиатура для компьютеров под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это условно-бесплатная программа с пробным бесплатным периодом использования в 30 дней без ограничений по функционалу. Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Comfort On-Screen Keyboard Pro?

Виртуальная (экранная) клавиатура Comfort On-Screen Keyboard Pro предназначена для выполнения функций реальной физической клавиатуры, т.е. ввода текста в любые запущенные на компьютере приложения, но при использовании мыши. Программа обладает гораздо более широкими возможностями, нежели встроенная в Windows экранная клавиатура.

Функции программы Comfort On-Screen Keyboard Pro

Экранная клавиатура Comfort On-Screen Keyboard Pro обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Возможность автоматического запуска виртуальной клавиатуры до входа в учетную запись Windows (т.е. программа позволяет ввести пароль или ПИН-код от учетной записи для входа в систему).

Широкие возможности в плане визуального оформления. Пользователь может выбрать один из десятков видов экранной клавиатуры, определяющих "конструкцию" виртуального устройства. Любой имеющийся вариант оформления может быть отредактировать на свой вкус и цвет. Более того, пользователь может создавать новые виды клавиатур, настраивая их "конструкцию", цвета и шрифты, добавляя к имеющимся неограниченное число дополнительных функциональных клавиш (например, можно добавить клавишу, которая будет запускать указанную программу или выполнять заданную Windows-команду).

Возможность установки собственного изображения в качестве фона клавиатуры.

Автоматическое изменение меток на клавишах при нажатии Shift, Ctrl или Alt.

Отображение графических значков на клавишах, обозначающих их функцию. Ключевой способностью Comfort On-Screen Keyboard Pro является отображение иконок текущего открытого приложения (куда вводится текст). Например, при нажатии Ctrl в браузере рядом с клавишей D (В) отобразится иконка добавления сайта в закладки (звездочка), но в других программах будет отображаться другая иконка (зависит от функции клавиши в конкретном приложении).

Отображение текстовых предложений по мере ввода (аналог Т9 в телефонах). В программу можно добавлять собственные словари для расширения ее словарного запаса (помимо тех, что можно скачать из настроек приложения). Кроме того, она способна запоминать вводимые пользователем слова и затем предлагать их для быстрого ввода.

Наличие опций для комфортного набора текста: вставка точки с интервалом при двойном клике по пробелу, автоматическое удаление и/или добавление пробела перед/после указанным пользователем спецсимволов (скобки, знаки препинания и т.д.).

Возможность управления экранной клавиатурой при помощи жестов (перемещение указателя мыши над клавиатурой вверх, вниз, влево или вправо при удержании левой кнопки). При помощи жестов можно вводить символы так, будто пользователем удерживаются клавиши Shift, Alt или Ctrl, удалять слова из текста до или после текстового курсора, переключать раскладку и многое другое.

Звуковое сопровождение при кликах по клавишам экранной клавиатуры. Отдельно можно задать звук и громкость для буквенно-цифровых и системных клавиш, а также индивидуально для BackSpace и Delete.

Автоматическое изменение настроек экранной клавиатуры в зависимости от текущего активного приложения. Например, в браузере может использоваться одна тема оформления, а в Word — другая.

Наличие опций, определяющих поведение виртуальной клавиатуры. Например, клавиатуру можно отображать не в закрепленном пользователем месте на экране, а рядом с текстовым курсором. А если активировать опцию автоматического скрытия, клавиатура будет отображаться, только когда на экране виднеется курсор ввода текста.

Все это — далеко не полный перечень возможностей программы Comfort On-Screen Keyboard Pro.