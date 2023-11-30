CloneSpy - инструмент для обнаружения и удаления дубликатов файлов на компьютере. Вы часто скачиваете файлы из Интернета? Ваш жесткий диск переполнен этими файлами? Когда-либо задумывались, сколько раз вы скачивали одни и те же файлы? Возможно, вы записывали файлы на DVD и затем извлекали их снова? Чтобы найти эти файлы и удалить дубликаты, рекомендуем использовать программу CloneSpy.

Зачем нужна программа CloneSpy?

CloneSpy поможет освободить место на жестком диске, обнаружив и удалив дубликаты файлов. Дубликаты имеют точно такое же содержимое (независимо от имени, даты, времени и расположения). Кроме того, CloneSpy способен находить файлы, которые не являются точными копиями, но имеют одинаковое название. CloneSpy также может находить файлы нулевой длины (файлы, которые не содержат данных).

С помощью CloneSpy можно можете обрабатывать файлы, которые:

являются дубликатами;

являются дубликатами с тем же именем файла, заголовком или расширением;

имеют то же имя файла или заголовок;

имеют то же имя файла или заголовок и сходный размер;

имеют длину в ноль байт.

CloneSpy может обрабатывать одинаковые файлы и удалять лишние. Также утилита перемещает файлы в определенную папку, где можно применить произвольные операции над файлами (заменяя избыточные файлы ярлыками или жесткими ссылками (NTFS) на сохраненные файлы).

С помощью CloneSpy можно создавать файлы с контрольными суммами на основе файлов на DVD (или даже на жестких дисках и т.д.) и использовать их для проверки наличия этих файлов в системе. Файлы с контрольными суммами предотвратят необходимость каждый раз проверять дубликаты.