Сlipdiary — программа для отслеживания и управления буфером обмена Windows (менеджер буфера обмена). Это бесплатная утилита для некоммерческого использования (в коммерческих целях ею можно использоваться бесплатно в течение 60 дней без функциональных ограничений). Программа подходит для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32-bit/64-bit). Предусмотрены инсталлируемая и портативная версии (присутствует в архиве на этой странице). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык (кроме некоторых технических сведений).

Зачем нужна программа Сlipdiary?

Основное предназначение программы Сlipdiary — отслеживание (перехват) всего, что было помещено в буфер обмена компьютера при использовании пользователем горячих клавиш «Ctrl + C»/«Ctrl + X» либо путем выбора команды «Копировать»/«Вырезать» из контекстного меню. Утилита не предъявляет никаких требований к типу копируемых в буфер объектов — это могут быть как файлы, так и текст, изображения или выделенные их фрагменты (например, при копировании областей изображений в графических редакторах).

Все эти объекты (клипы) заносятся программой в собственную базу данных (если речь идет о файлах, то сохраняются только пути до них), где они будут находиться до тех пор, пока пользователь сам не удалит их (возможно и автоматическое удаление по достижении количества клипов в базе определенного пользователем значения).

Сохраненными в базе клипами можно воспользоваться в любой момент — либо повторно скопировать их в буфер обмена, либо выполнить вставку, например — в документ или любое текстовое поле (если текст), графический редактор (если изображение), в папку (если файл) и т.д. Пользователю доступно несколько способов получения доступа к сохраненным клипам:

Открытие при помощи горячих клавиш (по умолчанию «CTRL+D», но можно изменить) основного окна программы, откуда можно будет выбрать требуемый клип либо при помощи мыши, либо при помощи быстрых клавиш (по умолчанию — от «1» до «0» и от «Q» до «M»). В этом же окне предусмотрен текстовый поиск по базе с клипами.

Открытие окна с клипами при длительном удержании указанной кнопки мыши (как основные, так и любые дополнительные, если они присутствуют).

Открытие окна с клипами при помещении курсора мыши в определенную область (в один из углов) экрана и его удержания там в течение некоторого времени.

Вызов в любом открытом окне специального контекстного меню Сlipdiary (также осуществляется при помощи горячих клавиш), в котором перечислено заданное пользователем количество последних клипов. Причем контекстное меню выводится рядом с кареткой (моргающим курсором ввода текста), что очень удобно при работе с текстовыми клипами.

Быстрое копирование клипов путем их поочередного перебора горячими клавишами (по умолчанию «Ctrl + Shift + Стрелка вверх или вниз»). Для этой функции в настройках можно активировать опцию автоматической вставки выбранного объекта в открытое окно.

Также отметим, что программа Сlipdiary работает со многими форматами данных, представляющими собой комбинацию текста и каких-либо нетекстовых объектов, сохраняя их в своей базе в первоначальном виде (например, таблицы или HTML-объекты). При необходимости пользователь может указать, какие из форматов данных программе следует копировать просто как текст или вовсе игнорировать.

Ввиду того, что некоторые приложения оперируют со специфическими и понятными только им форматами данных, при попытке их считывания из буфера обмена могут возникать проблемы, приводящие к некорректному их сохранению и/или невозможности последующей вставки. Для таких случаев в Сlipdiary предусмотрена возможность создания списка программ, копирование объектов внутри которых будет проигнорировано.

Организация базы данных клипов Сlipdiary

Разработчиками Сlipdiary были предусмотрены удобные функции и инструменты по работе с уже сохраненными в базе данных клипами. Сюда относятся:

Возможность ручного создания собственных клипов, размещающихся в отдельной вкладке «Шаблоны». В редакторе клипов можно добавлять динамически формируемые текстовые данные, которые будут вставлять вместе с шаблонным текстом, например — текущая дата/время, последний скопированный в буфер текст или даже случайное число. Также поддерживается возможность создания шаблонов с форматированным текстом для последующего использования в профессиональных текстовых редакторах или там, где это необходимо.

Наличие инкрементального поиска по базе (результаты отображаются по мере ввода символов в поисковую строку) с возможностью замены неизвестного символа знаком «%».

Возможность прикрепления к клипам ярлыков («Важные», «Личное», «Работа»), что позволит в будущем выводить на экран только объект, имеющие тот или иной ярлык (помимо названных ярлыков пользователь может создавать свои).

Возможность создания неограниченного количества баз данных, в каждой из которых могут храниться собственные скопированные объекты. Файлы баз данных можно загружать в программу в любой момент.

Наличие специальной функции, симулирующей клавиатурный ввод текстового содержимого клипов в открытое окно. Функция может применяться для вставки текста в программы или какие-либо веб-формы на сайтах, куда невозможно выполнить вставку обычным способом.