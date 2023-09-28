SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Сlipdiary

Сlipdiary

Программа для управления буфером обмена Windows

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.7
Скачать 4 MB
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История изменений

Версия 5.7

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Сlipdiary

1 отзыв

Андрей

Удобная программа когда работаешь с шаблонами. Спасибо Автору!