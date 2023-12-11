SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ClipboardFusion

В данном списке представлены программы для замены ClipboardFusion. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ClipboardFusion, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

CopyQ
CopyQ

Версия 17.0.0

Программа для расширения функций буфера обмена

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Ditto
Ditto

Версия 3.25.113.0

Инструмент для управления буфером обмена

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ClipClip
ClipClip

Версия 2.4.5874

Бесплатный менеджер буфера обмена

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