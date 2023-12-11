SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
ClipboardFusion

ClipboardFusion

Программа для управления буфером обмена в Windows

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.1
Скачать 14 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.1

Полезные статьи

Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows
Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о ClipboardFusion