ClipboardFusion — программа для управления буфером обмена в Windows. Она предназначена для оптимизации процесса копирования и вставки, позволяет пользователям удалять форматирование из текста, заменять текст буфера обмена, выполнять макросы и синхронизировать содержимое буфера обмена между разными устройствами.

Программа совместима с основными версиями Windows, включая XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, и поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы. ClipboardFusion доступна на русском языке, что расширяет её доступность для русскоязычных пользователей.

ClipboardFusion предлагается в бесплатной и профессиональной (Pro) версиях. Бесплатная версия включает в себя основные функции управления буфером обмена, такие как удаление форматирования из текста и замена текста в буфере обмена. Она подходит для личного использования на одном компьютере без ограничений.

Pro-версия расширяет функционал бесплатной версии за счет включения дополнительных функций, таких как синхронизация буфера обмена между различными устройствами и использование более сложных триггеров и макросов для автоматизации задач. Pro версия также предлагает различные опции лицензирования, в том числе для персонального использования, для использования в рамках одной организации или на нескольких рабочих местах в пределах одного предприятия. Цена лицензии Pro версии зависит от выбранного типа лицензии и количества лицензий​​.

Обзор функций ClipboardFusion

Удаление форматирования из буфера обмена:

Использование: при копировании текста, ClipboardFusion автоматически удаляет из него форматирование.

Применение: функция полезна для вставки текста без исходного форматирования в документы или электронные письма.

Замена текста буфера обмена:

Использование: настройка правил замены текста, например, замены символов "&" на их HTML-эквивалент "&".

Применение: функция используется для стандартизации определенных символов или фраз в текстах.

Настройка горячих клавиш:

Использование: назначение комбинаций клавиш для быстрого доступа к функциям программы.

Применение: горячие клавиши удобны для часто используемых функций, например, для очистки истории буфера обмена или активации макроса.

Создание и использование макросов:

Использование: создание макросов на C# для выполнения специализированных преобразований текста.

Применение: макросы автоматизируют сложные задачи обработки текста, такие как форматирование данных или исправление опечаток.

Настройка триггеров:

Использование: создание триггеров для автоматического выполнения действий при определенных условиях, например, при копировании текста из конкретного приложения.

Применение: триггеры автоматизируют процессы, такие как очистка текста от специальных символов при копировании из веб-браузера.

Синхронизация буфера обмена:

Использование: синхронизация текста буфера обмена между разными устройствами через учетную запись Binary Fortress.

Применение: позволяет доступ к одинаковым элементам буфера обмена на различных устройствах.

Использование менеджера буфера обмена:

Использование: управление историей буфера обмена, включая закрепление, редактирование, синхронизацию и поиск элементов.

Применение: облегчает организацию и быстрый поиск важных данных, скопированных ранее​​​​.

Итоги

Преимущества программы:

Эффективные инструменты для управления буфером обмена.

Возможность синхронизировать буфер обмена между устройствами.

Гибкость в настройке функций.

Недостатки: