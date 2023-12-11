ClipboardFusion — программа для управления буфером обмена в Windows. Она предназначена для оптимизации процесса копирования и вставки, позволяет пользователям удалять форматирование из текста, заменять текст буфера обмена, выполнять макросы и синхронизировать содержимое буфера обмена между разными устройствами.
Программа совместима с основными версиями Windows, включая XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, и поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы. ClipboardFusion доступна на русском языке, что расширяет её доступность для русскоязычных пользователей.
ClipboardFusion предлагается в бесплатной и профессиональной (Pro) версиях. Бесплатная версия включает в себя основные функции управления буфером обмена, такие как удаление форматирования из текста и замена текста в буфере обмена. Она подходит для личного использования на одном компьютере без ограничений.
Pro-версия расширяет функционал бесплатной версии за счет включения дополнительных функций, таких как синхронизация буфера обмена между различными устройствами и использование более сложных триггеров и макросов для автоматизации задач. Pro версия также предлагает различные опции лицензирования, в том числе для персонального использования, для использования в рамках одной организации или на нескольких рабочих местах в пределах одного предприятия. Цена лицензии Pro версии зависит от выбранного типа лицензии и количества лицензий.
Обзор функций ClipboardFusion
Удаление форматирования из буфера обмена:
- Использование: при копировании текста, ClipboardFusion автоматически удаляет из него форматирование.
- Применение: функция полезна для вставки текста без исходного форматирования в документы или электронные письма.
Замена текста буфера обмена:
- Использование: настройка правил замены текста, например, замены символов "&" на их HTML-эквивалент "&".
- Применение: функция используется для стандартизации определенных символов или фраз в текстах.
Настройка горячих клавиш:
- Использование: назначение комбинаций клавиш для быстрого доступа к функциям программы.
- Применение: горячие клавиши удобны для часто используемых функций, например, для очистки истории буфера обмена или активации макроса.
Создание и использование макросов:
- Использование: создание макросов на C# для выполнения специализированных преобразований текста.
- Применение: макросы автоматизируют сложные задачи обработки текста, такие как форматирование данных или исправление опечаток.
Настройка триггеров:
- Использование: создание триггеров для автоматического выполнения действий при определенных условиях, например, при копировании текста из конкретного приложения.
- Применение: триггеры автоматизируют процессы, такие как очистка текста от специальных символов при копировании из веб-браузера.
Синхронизация буфера обмена:
- Использование: синхронизация текста буфера обмена между разными устройствами через учетную запись Binary Fortress.
- Применение: позволяет доступ к одинаковым элементам буфера обмена на различных устройствах.
Использование менеджера буфера обмена:
- Использование: управление историей буфера обмена, включая закрепление, редактирование, синхронизацию и поиск элементов.
- Применение: облегчает организацию и быстрый поиск важных данных, скопированных ранее.
Итоги
Преимущества программы:
- Эффективные инструменты для управления буфером обмена.
- Возможность синхронизировать буфер обмена между устройствами.
- Гибкость в настройке функций.
Недостатки:
- Некоторые функции могут быть сложны в освоении.
- Расширенные функции доступны только в платной версии.