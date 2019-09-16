SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Clickermann

В данном списке представлены программы для замены Clickermann. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Clickermann, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
GhostMouse
GhostMouse

Версия 3.2.3

Программа-автокликер для мышки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
MKey
MKey

Версия 1.3.5

Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
AutoHotkey
AutoHotkey

Версия 2.0.19

Программа для создания макросов управления системой Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
Key Presser
Key Presser

Версия 2.2.3.8

Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (10)
Auto Keyboard Presser
Auto Keyboard Presser

Версия 1.9

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TinyTask
TinyTask

Версия 1.77

Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь

Оценок пока нет
Key Manager
Key Manager

Версия 1.15.460

Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Mouse Recorder
Mouse Recorder

Версия 2.0.7.6

Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (13)