Citra — эмулятор игровой платформы Nintendo 3DS. Программа позволяет запускать игры, разработанные для портативной консоли, на компьютерах под управлением ОС Windows 7, 8, 8.1 и 11 (только 64 бит).

Проект находится на стадии тестирования. Citra — это платформа с открытым исходным кодом, которая распространяется по бесплатной лицензии.

Установка эмулятора Citra

Пользователь может скачать предварительно скомпилированный двоичный код файла с официального сайта разработчиков или собрать его самостоятельно из исходного кода. Для рядового юзера подойдет первый вариант — достаточно скачать программу на наше сайте.

Затем для установки потребуется:

Запустить исполняемый файл. Выбрать каталог для размещения программы. Выбрать версию сборки Citra: Canary — все еще находится в разработке и использует относительно непроверенные изменения, Nightly — официальный и стабильный каталог. Используем второй вариант. Согласиться с условиями пользовательского соглашения. Дождаться завершения загрузки файлов.

Основные функции эмулятора

Проект не первый год существует на просторах интернета. За это время разработчикам удалось добиться неплохих результатов в процессе эмуляции 3DS. Большая часть игр без проблем запускается даже на непроизводительном железе. Главное системное требование — видеокарта, поддерживающая технологию OpenGL 3.3. С этим стандартом совместимы даже скромные интегрированные решения от Intel.

На сайте разработчика можно найти базу данных с совместимыми играми. Около 30-40% из них работает стабильно. Примерно такая же часть — имеет небольшие проблемы с визуальным отражением или звуковыми эффектами. Оставшиеся игры — с заметными изъянами в игровом процессе, обычно в графическом плане. Эмуляция производится достаточно хорошо, особенно в популярных тайтлах, но без недостатков не обошлось.

В программе можно настраивать графические параметры, звук, систему управления и параметры эмуляции. Интерактивная консоль позволяет разделить экран на две секции. При этом допускаются разные варианты компоновки: от стандартного расположения одного окна под другим, до большого размера для одной части и компактного размещения второй сбоку.

В Citra есть интегрированные функции для обеспечения разнообразного игрового процесса. Картинка может выводится в высоком разрешении и улучшенной графикой. Некоторые проекты выглядят лучше, чем на оригинальной консоли. В играх есть поддержка звуковых эффектов, можно сохранять игровой процесс, подключать геймпады.

Из дополнительных функций можно выделить:

Встроенный отладчик, позволяющая разработчикам следить за ошибками и заниматься их исправлением.

Чит-коды, предоставляющие дополнительные преимущества в игровом процессе.

Сохранение прогресса в любое время.

Создание скриншотов.

Запись видео с игровым процессом.

Поддержка Amiibo и другие более мелкие инновации.

Для запуска игры понадобится оригинальный ROM-файл от поставщика Nintendo 3DS. Пользователи могут загружать собственные дистрибутивы, купленные официально.

В эмуляторе есть режим многопользовательской игры. Он работает через эмуляцию Wi-Fi 3DS и позволяет взаимодействовать в режиме мультиплеера, подключаясь через интернет. Пользователь может создать собственную комнату или пригласить игрока в уже созданную. Они могут быть приватными или публичным — выбрать режим можно в процессе настройки.

Список публичных комнат доступен в самой программе. Соединение через интернет и прочие вычисления, связанные с эмуляцией, выполняются через компьютер пользователя.