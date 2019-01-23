SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cinebench

В данном списке представлены программы для замены Cinebench. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cinebench, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

OCCT
OCCT

Версия 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (42)
Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
PassMark BurnInTest
PassMark BurnInTest

Версия 11.1.1003.16946

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
PCMark 10
PCMark 10

Версия 2.3.2912

Программа для тестирования производительности компьютера

Оценок пока нет
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BasemarkGPU
BasemarkGPU

Версия 1.2.3

Программа для тестирования производительности видеокарт

Оценок пока нет
Unigine Superposition
Unigine Superposition

Версия 1.1

Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты

Оценок пока нет
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
EVGA OC Scanner
EVGA OC Scanner

Версия v3.6.1.2

Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia

Оценок пока нет
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer

Версия 1.57.1.0

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MSI Kombustor
MSI Kombustor

Версия 4.1.16

Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (6)
NVIDIA FrameView
NVIDIA FrameView

Версия 1.2

Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений

Оценок пока нет
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)