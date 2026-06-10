Cheat Engine — программа для поиска и редактирования данных, хранящихся в оперативной памяти. Утилита чаще всего используется геймерами для взлома компьютерных игр с целью читерства в них — добавления игровой валюты, бесконечных боеприпасов, очков опыта, здоровья и т.д.

Программа Cheat Engine распространяется совершенно бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс имеет перевод на русский язык (требуется русифицировать программу по инструкции, приложенной в архиве с установщиком).

Зачем нужна программа Cheat Engine?

Официально программа Cheat Engine предназначена для сканирования оперативной памяти с целью поиска нужных пользователю данных (числовых, строковых и прочих типов) и их подмены (т.е. переписывания значений). Кроме того, утилита используется для просмотра и редактирования HEX-кодов файлов/процессов и дебаггинга (поиска ошибок в коде) программ.

Для выполнения любой из этих задач в Cheat Engine предусмотрены мощные инструменты. Чего только стоит инструмент «Редактор памяти», позволяющий выполнять над процессом, связанными с ними DLL/EXE-файлами, занимаемой памятью и т.д. ряд всевозможных действий, включая ассемблирование, дизассемблирование и многое другое.

Также программа Cheat Engine обладает инструментарием по работе с Direct3D ускорителем, позволяющим, к примеру, делать текстуры в играх прозрачными, что дает игроку возможность видеть сквозь стены. И это лишь один пример манипуляции с 3D-графикой.

Cheat Engine — это еще и двоичный компилятор, при помощи которого опытные пользователи могут создавать собственные читы (т.н. трейнеры) к играм или даже программам (и не обязательно для взлома, а, например, для удаления назойливой встроенной рекламы).

При использовании этого универсального средства для читерства следует понимать две вещи:

Во-первых, Cheat Engine и созданные с ее помощью трейнеры могут вести себя как вирусы (вернее, антивирусы "думают", что имеют дело с вирусами, переписывающими код программ). Поэтому программу Cheat Engine следует сразу же добавить в список исключения вашего антивируса.

Во-вторых, не стоит пытаться при помощи Cheat Engine читерить в онлай-играх (World Of Warcraft, например, или World Of Tanks). Дело в том, что данные о персонажах в таких играх (игровая валюта, золото, различные атрибуты и т.д.) хранятся и обрабатываются на сервере, а не на компьютере пользователя. Максимум, Cheat Engine сможет изменить картинку на экране (вы увидите, что валюты стало больше, но ничего не сможете на нее купить в игре). Ну и, конечно, использование читов может привести к блокировке аккаунта в онлайн-игре.

Как пользоваться программой Cheat Engine?

Для использования программы Cheat Engine с целью, например, увеличения количества игровой валюты или боеприпасов в какой-нибудь простой игре на компьютере много умений не требуется. Все выполняется в несколько простых шагов (см. пронумерованные скриншоты, приложенные к данной статье):

Сворачиваем игру. Нажимаем по кнопке «Выбор процесса для открытия», находим название игры в открывшемся окне (мы в качестве примера использовали процесс «WINWORD» — для Cheat Engine нет никакой разницы, с каким именно приложением работать), жмем «Открыть». Далее нам нужно найти в памяти определенное значение, соответствующее, к примеру, количеству патронов в игре. По умолчанию в полях «Тип поиска» и «Тип значения» выставлено «Точное значение» и «8 байт», соответственно. Пока ничего не трогаем. Пишем в поисковую строку «Значение» количество патронов. Допустим, их у вас в игре 150. Нажимаем по кнопке «Поиск». Смотрим на результаты поиска в левой части окна программы. Скорее всего, по запросу «150» количество найденных значений будет исчисляться сотнями (или тысячами — зависит от объема занимаемой игрой оперативной памяти). Но нам нужно найти значение «150», которое относится только к количеству патронов. Для этого предусмотрена функция отсева. Но сначала требуется изменить реальное количество патронов в арсенале. Разворачиваем игру, делаем несколько выстрелов. Допустим, теперь у нас осталось в игре 146 патронов. Пишем в поле «Значение» новое число — количество оставшихся патронов. Затем жмем кнопку «Отсев». Количество результатов сократиться. В нашем случае осталось всего 6 адресов, но у вас их по-прежнему может быть несколько десятков, сотен, тысяч. В этом случае — вновь отройте игру, сделайте несколько выстрелов и повторите процесс отсеивания результатов. Повторяйте это до тех пор, пока в таблице не останется 1 запись. Однако не редки ситуации, когда при многократных отсевах количество результатов не изменяется — их может оставаться 2, 3, 4 и т.д. Кликаем пару раз мышкой по значению в таблице слева. Оно переместится в нижнюю часть окна. Далее кликаем по полю «Значение» в таблице снизу. Откроется небольшое окно. Вписываем в него желаемое количество патронов. Например — «999». Нажимаем кнопку «Подтвердить». Теперь открываем игру и смотрим, изменилось ли количество патронов. Если нет, и при этом после отсеивания у вас осталось несколько значений, повторяем данную процедуру, добавляя в нижнюю таблицу следующий элемент из таблицы результатов.

Не закрывайте программу Cheat Engine — она еще может понадобиться для повторного увеличения количества патронов без необходимости повторного поиска и процедур отсеивания.