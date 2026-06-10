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Cheat Engine

Программа для низкоуровненого редактирования оперативной памяти

3,6 (22)
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Актуальная версия 7.7
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История изменений

Версия 7.7

  • Добавлен обработчик ошибки активации для записей памяти.
  • Добавлен поиск статических полей для .NET Core и Microsoft CLR.
  • Добавлены новые возможности Lua, включая работу с OrderedList и отдельное состояние Lua для окон LuaEngine.
  • Улучшены инструменты отладки: отображение изменений FPU, новые режимы break and trace, поддержка имён потоков.
  • Добавлены новые возможности AutoAssembler, включая условные блоки и команды hook/unhook.
  • Улучшена работа с Mono/.NET: поиск методов с параметрами и generic-типами, просмотр структур из dotnetinfo.
  • Добавлены новые возможности для просмотра и анализа памяти, включая маркеры, подсветку переходов и просмотр tablefile как текста.
  • Добавлены AI-команды и отдельная папка Extensions для расширений.
  • Исправлена проблема производительности и ошибка, связанная с дизассемблером.

Оценки программы

3,6

22 оценки Оценок пока нет

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