SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Chatbox AI

В данном списке представлены программы для замены Chatbox AI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Chatbox AI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Ollama
Ollama

Версия 0.40.6

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Koboldcpp
Koboldcpp

Версия 1.123.1

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
LM Studio
LM Studio

Версия 0.4.26

Программа для работы с языковыми моделями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Stable Diffusion
Stable Diffusion

Версия 1.10.1

Программа для генерации и обработки изображений с помощью ИИ.

Оценок пока нет
SwarmUI
SwarmUI

Версия 0.9.7

Программа для развертывания нейросетей и генерации изображений на ПК.

Оценок пока нет
EasyDiffusion
EasyDiffusion

Версия 3.0.9

Прогамма для запуска нейросетей, которые генерируют изображения, на ПК.

Оценок пока нет
Text Generation WebUI

Версия 3.18

Программа для локальной работы с нейросетевыми моделями.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Jan
Jan

Версия 0.6.10

Программа для локального запуска нейронных сетей.

Оценок пока нет
gpt4all
gpt4all

Версия 3.10.0

Пространство для запуска языковых моделей и работы с ними локально.

Оценок пока нет
InvokeAI
InvokeAI

Версия 6.4.0

Программа для генерации и редактирования изображений с помощью ИИ.

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Comfy UI
Comfy UI

Версия 0.4.63

Программа для генерации изображений с помощью ИИ с контролем выполнения запросов.

Оценок пока нет