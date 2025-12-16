SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Chatbox AI

Chatbox AI

Программа для работы с различными типами нейросетевых моделей на ПК пользователя.

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Актуальная версия 1.18.2
Скачать 185 MB
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История изменений

Версия 1.18.2

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Как установить и настроить Chatbox AI?

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