SoftSalad СОФТСАЛАТ
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ChanSort

ChanSort

Программа для редактирования списка телеканалов SMART-телевизоров и приставок

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Актуальная версия 2023-08-17
Скачать 32 MB
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История изменений

Версия 2023-08-17

Оценки программы

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Отзывы о ChanSort

2 отзыва

михаил

не мгу внести пропущенное название канала при редактировании

михаил

программа не переименовывает название программ и не возможно вписать название определённого канапа