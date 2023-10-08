ChanSort — программа для редактирования списка телеканалов для последующей его отправки на SMART-телевизор или ресивер, поддерживающий такую возможность. Это полностью бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа ChanSort?

ChanSort — приложение для ПК, которое позволяет редактировать списки каналов у SMART-телевизоров, SMART-приставок, спутниковых ресиверов. Большинство современных телевизоров поддерживают передачу списка телеканалов через USB-накопитель (флешку). В задачу программы ChanSort входит редактирование скопированного из памяти телевизора/приставки/ресивера файла со списком телеканалов и его последующее сохранение на USB-флешку. В дальнейшем пользователь сможет вставить USB-накопитель в SMART-телевизор и обновить список телеканалов, используя соответствующую функцию устройства.

Программа ChanSort поддерживает множество форматов файлов различных моделей телевизоров, приставок и спутниковых ресиверов, позволяет копировать номера программ и список избранных телеканалов из одного файла в другой (даже между разными моделями и брендами устройств). Вот перечень некоторых брендов, поддерживающихся утилитой ChanSort:

Samsung

LG

Sony

Hisense

Panasonic

TCL

Philips

Sharp, Dyon, Blaupunkt, Hisense, Changhong, Grundig, alphatronics, JTC Genesis и др.

Toshiba

Grundig

SatcoDX: ITT, Medion, Nabo, ok., PEAQ, Schaub-Lorenz, Silva-Schneider, Telefunken и т.д.

DBM: Xoro, Strong, TechniSat и пр.

Vision Edge 4K

VDR

Enigma2

Функции программы ChanSort

Программа ChanSort предоставляет пользователю следующие возможности:

Поддержка большого числа форматов файлов, использующихся для хранения списка телеканалов: db, txt, chl, csv, dbm, lamedb, tv, radio, xml, bin, conf, scm, zip, sdx, dvbs, tar и m3u.

Изменение порядка каналов (можно изменять номер канала напрямую, перемещать их по списку вверх/вниз, перетаскивать мышью из одной позиции в любую другую).

Возможность переименования, удаления и скрытия телеканалов из списка.

Управление списком избранных телеканалов, а также каналов, которые пропускаются при их переключении с пульта ДУ.

Возможность активации и деактивации родительского контроля по отношению телеканалов, добавленных в соответствующий список.

Возможность множественного выбора для одновременного редактирования нескольких каналов.

Два режима просмотра списка телеканалов: одностраничный и бок о бок (side-by-side). В первом случае сначала отображаются назначенные каналы, а затем все неназначенные. Режим «бок о бок» позволяет просматривать новый/отсортированный список в левой части окна, а исходный список — в правой.

Благодаря поддержке символов Юникода названия каналов можно заполнять на русском языке.

Однако программа ChanSort не может быть использована для добавления новых транспондеров или телеканалов, а также для изменения свойств каналов, связанных с тюнером (ONID, TSID, SID, частота, APID, VPID и другие). Некоторые функции могут быть доступны не для всех моделей телевизоров и типов каналов (аналоговые, цифровые, спутниковые, кабельные и т.д.).