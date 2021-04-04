Cemu (Cemu Emulator) — программа для программной эмуляции игровой консоли и запуска игр Wii U от Nintendo на Windows-компьютере. Это бесплатное приложение, созданное независимыми от Nintendo разработчиками-любителями. Интерфейс программы выполнен на английском языке с частичным переводом на русский.

Эмулятор Cemu работает только в 64-битных операционных системах Windows 7/8/8.1/10.

Зачем нужен эмулятор Cemu Emulator?

Как и любые эмуляторы игровых приставок, Cemu Emulator служит для запуска на компьютере под управлением Windows игр, разработанных для консолей Wii U. При этом пользователь может управлять игрой, как при помощи USB-джойстиков, так и посредством мыши с клавиатурой.

Конечно, Cemu Emulator не способен запускать все созданные для игровой приставки Wii U игры. Процесс их совместимости осуществляется постепенно разработчиками эмулятора. На момент написания обзора программой Cemu на 100% поддерживалось около 60 игр, включая две части популярной серии The Legend of Zelda — Breath of the Wild и The Wind Waker HD.

Гораздо больше (порядка 220) игр имеют частичную поддержку (они играбельны, но в некоторых моментах могут наблюдаться неполадки с графикой и/или со звуком).

Также известно, что Cemu Emulator поддерживает онлайн-игры, работающие через официальные сервера Nintendo.

На официальном сайте эмулятора можно найти весь список поддерживаемых, частично поддерживаемых и пока еще не поддерживаемых игр от Wii U.

Системные требования Cemu

Программой Cemu Emulator предъявляются довольно высокие требования к компьютеру:

Графический адаптер (видеокарта) должен иметь поддержку OpenGL 4.5 или Vulkan 1.1 (): NVIDIA GTX 700 или AMD HD 7000 и выше.

Размер оперативной памяти — от 4 Гб (рекомендуется 8 Гб, иначе некоторые игры не смогут быть запущены).

4-ядерный процессор.

Ввиду того, что эмулятор Cemu Emulator находится на стадии активной разработки, окончательные требования к компьютеру пока еще разработчиками не сформированы. Но если на нем возможен запуск современных игр хотя бы на средних настройках, то для эмулятора этого должно быть достаточно.