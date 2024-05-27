Carroll — программа для изменения разрешения экрана. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Carroll?

Изменить разрешение экрана можно не только средствами Windows или панели управления настройками драйвера видеокарты, но и при помощи специализированных утилит, к которым также относится и Carroll. Пользоваться программой Carroll удобней и проще, нежели стандартными инструментами, т.к. пользователю не нужно копаться в настройках системы/драйвера для изменения разрешения. При помощи данной утилиты разрешение дисплея меняется в пару кликов мышью.

Программа Carroll поддерживает видеокарты с несколькими разъемами для подключения мониторов и способна изменять разрешение на каждом из них по отдельности. Кроме того, утилита позволяет задавать настройки разрешения монитора (или нескольких) для каждой учетной записи Windows по отдельности.

В список прочих возможностей утилиты Carroll входят:

Возможность изменения разрешения только для текущего сеанса (при следующем включении компьютера будут использованы системные настройки разрешения).

Автоматическое восстановление позиций значков/ярлыков на рабочем столе (обычно их местоположение сбивается при уменьшении разрешения).

Наличие опции отображения разрешений со всеми возможными частотами обновления дисплея.

Как пользоваться программой Carroll?

При первом запуске Carroll показывает все доступные разрешения экрана. Пользователю нужно лишь выбрать желаемое значение и затем кликнуть по элементу «Изменить разрешение экрана и применять его при входе в систему» или «Изменить разрешение экрана для текущего сеанса». Если выбрать первый вариант, то при следующем включении компьютера Carroll автоматически изменит разрешение экрана, не отображая пользовательский интерфейс.