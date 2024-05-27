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Carroll

Carroll

Программа для изменения разрешения экрана

3,0 (22)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.31
Скачать 729 KB
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История изменений

Версия 1.31

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Оценки программы

3,0

22 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Carroll

1 отзыв

Sveta

Я понятия не имею кому нужна такая программа, но после смены разрешения и возврата разрешения назад монитор начал писать, что мол а разрешение не то, хотя винда говорит, что всё верно. В итоге эта программа всё сделала как надо и монитор больше не возникает.