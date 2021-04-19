SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CareUEyes

В данном списке представлены программы для замены CareUEyes. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CareUEyes, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

f.lux
f.lux

Версия 4.119

Программа для управления яркостью и цветовой температурой монитора по расписанию

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)