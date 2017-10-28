Caramba Switcher — простой и удобный инструмент для переключения раскладки клавиатуры. Выполнение данной операции выполняется без каких-либо дополнительных настроек — в автоматическом режиме. Софт работает с тремя языками: русский, английский, немецкий.

Утилита автоматически определяет и понимает язык редактируемого текста. Благодаря специальному алгоритму, ПО не будет досаждать пользователю случайными или ошибочными переключениями раскладки языка. Также программа понимает, когда запущена игра — поэтому, во время запуска приложения она автоматически отключается, чтобы не возникло проблем с управлением во время игрового процесса.

Caramba Switcher позиционируется как универсальный инструмент, который позволяет экономить время. На одно переключения языка, пользователи тратят около секунд — поиск и нажатие нужного сочетания клавиш на клавиатуре. На поиск и устранение ошибок в тексте во время печати требуется еще больше времени. Софт берет эти рутинные действия на себя. Разработчики подсчитали, что это помогает экономить более 5 минут в день. ПО работает во всех текстовых редакторах: стандартный блокнот, Microsoft Word и облачный сервис Google Docs.

Программа Caramba Switcher работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Пользоваться возможностями утилиты можно абсолютно бесплатно. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Небольшая программа Caramba Switcher предлагает пользователям полезную функцию "втопереключение". В интерфейсе программы можно включить или отключить данную опцию. Она используется для автоматического переключения раскладки языка. Например, вы забыли сменить английский язык на русский и начали вводить текст. Обычно, получаются какие-то каракули. С этой функцией, программа автоматически сменит раскладку и набор букв на английском языке сменятся на слова и предложения на русском.

Есть функция, которая называется "Одиночное нажатие Shift". После нажатия на эту клавишу, изменится язык раскладки. При этом, системное сочетание клавиш будет также работать для смены языка. Пользователи могут дважды нажать на Shift или один раз на кнопку Break, чтобы поменять раскладку последнего набранного слова или выделения — например, целая фраза или целое предложение.