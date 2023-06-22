SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Canon ScanGear

В данном списке представлены программы для замены Canon ScanGear. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Canon ScanGear, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (40)
Epson Scan 2
Epson Scan 2

Версия 6.7.81.0

Программа для сканирования на сканерах и МФУ от Epson

Оценок пока нет
Canon IJ Printer Assistant Tool
Canon IJ Printer Assistant Tool

Версия 1.120.3

Программа для обслуживания принтеров Canon

Оценок пока нет
Canon IJ Scan Utility
Canon IJ Scan Utility

Версия 1.3

Программа для сканирования документах на МФУ от Canon

Оценок пока нет
Canon MF Scan Utility
Canon MF Scan Utility

Версия 1.21.0.2

Программа для сканирования документов на МФУ Canon

Оценок пока нет
Canon My Printer
Canon My Printer

Версия 3.3.0

Программа для настройки и диагностики устройств Canon

Оценок пока нет