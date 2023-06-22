Canon ScanGear — драйвер сканера для устройств Canon, у которого есть расширенные настройки сканирования, например, предварительный просмотр, выбор области, цветовую коррекцию и сохранение пользовательских профилей.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Canon, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Canon ScanGear?

Canon ScanGear — это не отдельная программа для повседневного сканирования вроде MF Scan Utility, а драйвер, который открывается из совместимого приложения. Простые утилиты хороши для типовых задач, но иногда нужно вручную указать область или поправить цвет. В таких случаях используется ScanGear.

ScanGear поддерживает два режима: простой и расширенный. Простой позволяет выполнить базовое сканирование за три шага, а расширенный открывает доступ к тонким настройкам. Переключение между режимами выполняется на вкладках в правом верхнем углу окна, причем при смене режима настройки не сохраняются. Это стоит учитывать, чтобы не потерять введенные параметры.

Ниже перечислим основные функции и возможности Canon ScanGear.

Два режима работы для разных уровней подготовки

В простом режиме пользователь выполняет три последовательных шага, чтобы получить результат без изучения технических опций. Этот вариант подходит для быстрого сканирования документов и фотографий, когда не требуется особая точность. Расширенный режим предназначен для тех, кому нужен контроль над цветовым режимом, разрешением, яркостью и тоном изображения.

Предварительный просмотр и точное кадрирование

Перед основным сканированием можно выполнить тестовое сканирование и увидеть, как оригинал будет выглядеть в результате. В окне предварительного просмотра доступны инструменты для поворота изображения и выбора области сканирования с помощью рамки кадрирования. Это помогает отсечь лишние поля, выровнять перекошенный лист и убедиться, что в кадр попало все необходимое.

Точная настройка цвета, яркости и контраста

В расширенном режиме доступны элементы управления для коррекции изображения. Можно регулировать общую яркость и контраст, настраивать светлые и темные участки с помощью гистограммы, а также баланс цветов с помощью кривых.

Коррекция типичных дефектов оригинала

ScanGear предлагает инструменты для устранения распространенных проблем. Функция повышения резкости делает контуры объектов более четкими, что полезно для текстовых документов и схем. Коррекция выцветания возвращает насыщенность старым снимкам, а устранение тени от переплета убирает темную полосу при сканировании раскрытых книг и брошюр.

Сохранение пользовательских профилей настроек

В расширенном режиме можно сохранить целый набор параметров: входные и выходные установки, настройки изображения и цветовой коррекции. Затем их можно вызывать из списка избранного. Вместо того чтобы каждый раз выставлять значения заново, достаточно выбрать сохраненный профиль.

Калибровка и настройка под конкретное устройство

В расширенном режиме доступна функция калибровки сканера, которая помогает поддерживать точность цветопередачи и корректную работу устройства с течением времени. Для обычного пользователя калибровка может не понадобиться, но ее наличие говорит о том, что драйвер рассчитан в том числе на профессиональное применение.

Как пользоваться программой Canon ScanGear

Работа начинается с размещения оригинала на стекле сканера или в автоподатчике. Затем нужно запустить ScanGear из совместимого приложения.

После открытия окна ScanGear выбирается режим. Для быстрого результата достаточно вкладки простого режима и нескольких шагов. Если требуется больше контроля, нужно переключиться на вкладку расширенного режима. При переключении настройки не сохраняются, поэтому важные параметры стоит задать уже после выбора режима.

В расширенном режиме сначала выполняются входные настройки: выбирается тип оригинала, например, документ или фотография, и его размер. Затем задаются выходные параметры: разрешение и размер. После этого при необходимости настраивается цветовой режим, яркость, контраст и другие параметры изображения. Для точной работы с цветом используются гистограмма и кривые.

Перед основным сканированием рекомендуется нажать кнопку предварительного просмотра. В окне появится изображение, которое можно повернуть или обрезать с помощью рамки кадрирования.

Для повторяющихся задач можно сохранить текущие настройки как профиль в избранном и в дальнейшем выбирать его из списка. Это избавляет от необходимости каждый раз проходить по всем параметрам заново.

После завершения сканирования изображение сохраняется в папку, указанную в настройках сохранения. Если используется сетевое сканирование, перед началом работы нужно убедиться, что сканер доступен по сети и выбран в списке устройств.