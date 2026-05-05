Canon PRINT – бесплатное приложение для управления оргтехникой от производителя Canon. Совместимо с 32 и 64-разрядными версиями Windows 10/11, интерфейс полностью на русском языке.

Чтобы использовать приложение, необходимо подключить к компьютеру принтер Canon и запустить его настройку. Без устройства печати приложение не работает. Кроме того, с помощью Canon PRINT нельзя настроить лазерный принтер.

Зачем нужна программа Canon PRINT?

Ключевая особенность Canon PRINT – удобное управление основными функциями принтера. Например, при сканировании документов можно самостоятельно выставлять разрешение печати, цветовой режим (ч/б или цветной), формат сохранения. При фотопечати выбираются одно или несколько изображений и количество дубликатов, формат и вид носителя, наличие полей. Также можно поменять ориентацию фото, подогнать его под размер бумаги.

Печать документов также настраивается: выбираются страницы для печати, указывается количество экземпляров, формат и тип бумаги, на которую будет перенесен текст, отмечается необходимость двусторонней печати (дуплекс). При копировании можно указать количество копий, формат и тип бумаги, качество печати.

Canon PRINT – помощник в обслуживании периферийного устройства. Перед началом работы производится настройка принтера, а в ходе эксплуатации отслеживание состояние устройства, в том числе запас чернил. Приложение предлагает различные варианты для заказа расходных материалов.

Еще одна полезная функция – облачное хранилище. С его помощью можно мгновенно отправлять отсканированные изображения в популярные облачные сервисы: Dropbox, Google Drive и OneDrive. Также доступна печать файлов из облака или социальных сетей на бумажный носитель. В большинстве современных камер Canon реализована функция размещения сделанных снимков в облачное хранилище. С помощью Canon PRINT их можно будет сразу отправлять в печать.

За дополнительную плату пользователь может зарегистрировать членство в сообществе Canon. Оплачивая ежемесячный взнос, можно рассчитывать на техническую поддержку производителя при эксплуатации фирменной техники. При появлении вопросов по обслуживанию и использованию принтера можно обратиться к разделам «Часто задаваемые вопросы» и «Руководство» приложения Canon PRINT.