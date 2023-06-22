SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Canon My Printer

В данном списке представлены программы для замены Canon My Printer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Canon My Printer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (40)
Canon IJ Printer Assistant Tool
Canon IJ Printer Assistant Tool

Версия 1.120.3

Программа для обслуживания принтеров Canon

Оценок пока нет
Canon IJ Scan Utility
Canon IJ Scan Utility

Версия 1.3

Программа для сканирования документах на МФУ от Canon

Оценок пока нет
Canon MF Scan Utility
Canon MF Scan Utility

Версия 1.21.0.2

Программа для сканирования документов на МФУ Canon

Оценок пока нет
Canon ScanGear
Canon ScanGear

Версия 11.3.0.0

Программа-драйвер для сканирования с дополнительными параметрами на устройствах Canon

Оценок пока нет