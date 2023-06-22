Canon My Printer — утилита для доступа к настройкам драйвера принтера Canon и диагностики неполадок, помогающая быстро изменить параметры печати и восстановить работоспособность устройства при возникновении проблем.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Canon, работает на Windows 8 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Canon My Printer?

Canon My Printer не заменяет драйвер и не отвечает за само сканирование или печать. Задача программы — упростить доступ к настройкам драйвера и предложить инструменты диагностики, когда принтер ведет себя неожиданно. Установка программы не обязательна, но рекомендуется производителем для полного использования возможностей устройства.

Отдельного упоминания заслуживает функция диагностики и восстановления. Она проверяет несколько типовых причин, из-за которых печать не начинается: накопленные задания, неверный порт, отключенный принтер, состояние паузы или отсутствие выбранного устройства по умолчанию. Для тех, кто сталкивался с ситуацией, когда принтер не отвечает после обновления системы, такой инструмент может сэкономить время.

Доступ к настройкам драйвера принтера

Утилита открывает экран настроек драйвера, где можно изменить параметры печати, например источник бумаги. Это избавляет от необходимости искать нужный раздел в системных настройках Windows.

Диагностика и восстановление печати

Функция проверяет состояние очереди печати, корректность указанного порта, не находится ли принтер в состоянии паузы или офлайн, и выбран ли он устройством по умолчанию. Если проблема обнаружена, программа предлагает шаги по ее устранению.

Справочная информация по устранению неполадок

Программа предоставляет доступ к инструкциям по решению распространенных проблем, таких как загрязнение от чернил. Пользователь может найти описание процедуры и выполнить ее, не обращаясь к руководству пользователя или на сайт поддержки.

Работа с совместимыми моделями принтеров Canon

Утилита поддерживает широкий спектр устройств Canon, включая серии PIXMA и другие. Список совместимых моделей указан на странице загрузки.

Как пользоваться программой Canon My Printer

Программа устанавливается вместе с драйверами или загружается отдельно со страницы поддержки конкретной модели. После установки она появляется в меню Пуск в папке Canon Utilities.

Для изменения настроек драйвера достаточно запустить утилиту и выбрать нужный параметр. Для диагностики следует открыть раздел диагностики и восстановления и запустить проверку. Программа последовательно проверит состояние очереди, порта и устройства, после чего покажет результат и предложит действия. Если проблема не решена, можно обратиться к разделу устранения неполадок и найти инструкцию по конкретной ошибке.