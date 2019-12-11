Canon MF Toolbox — программа для сканирования документов, (управления функцией сканирования у сканеров и многофункциональных устройств (МФУ) Canon), распознавания текста со сканов, сохранения сканов в виде PDF-файлов.

Canon MF Toolbox — полностью бесплатная утилита, совместима с компьютерами под управлением Windows , 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык. Утилита работает только со сканерами и многофункциональными устройствами (МФУ) производства Canon.

Важно. Программа больше не поддерживается разработчиками. Последняя версия Canon MF Toolbox 4.9.1.1 выпущена 10 декабря 2021 года. Скачать ее можно в нашем каталоге SoftSalad.ru.

Зачем нужна программа Canon MF Toolbox?

Программа Canon MF Toolbox нужна, в первую очередь, для увеличения производительности работы офисных сотрудников, которым приходится в своей ежедневной практике сканировать большое количество документов. Объясняется это тем, что утилитой Canon MF Toolbox очень легко и удобно управлять, т.к. она имеет минималистичный интерфейс. От пользователя, по большому счету, требуется лишь нажимать одну кнопку сохранения сканов (если мы говорим исключительно о сканировании с последующим сохранением сканов).

Конечно, компания Canon предлагает более мощное программное обеспечение для работы со сканерами и МФУ собственного производства. Однако оно не очень подходит для решения задач со сканированием большого числа документов. Кроме того, такие программы имеют много "лишних" функций и нагромождающих интерфейс элементов — меню, списки, окна с настройками и т.п.

В программе Canon MF Toolbox предусмотрено всего 8 кнопок, умещенных в одно единственное окно (если не считать окна с настройками).

Функции программы Canon MF Toolbox

Программа Canon MF Toolbox обладает следующими функциональными возможностями: