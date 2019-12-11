Canon MF Toolbox — программа для сканирования документов, (управления функцией сканирования у сканеров и многофункциональных устройств (МФУ) Canon), распознавания текста со сканов, сохранения сканов в виде PDF-файлов.
Canon MF Toolbox — полностью бесплатная утилита, совместима с компьютерами под управлением Windows , 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык. Утилита работает только со сканерами и многофункциональными устройствами (МФУ) производства Canon.
Важно. Программа больше не поддерживается разработчиками. Последняя версия Canon MF Toolbox 4.9.1.1 выпущена 10 декабря 2021 года. Скачать ее можно в нашем каталоге SoftSalad.ru.
Зачем нужна программа Canon MF Toolbox?
Программа Canon MF Toolbox нужна, в первую очередь, для увеличения производительности работы офисных сотрудников, которым приходится в своей ежедневной практике сканировать большое количество документов. Объясняется это тем, что утилитой Canon MF Toolbox очень легко и удобно управлять, т.к. она имеет минималистичный интерфейс. От пользователя, по большому счету, требуется лишь нажимать одну кнопку сохранения сканов (если мы говорим исключительно о сканировании с последующим сохранением сканов).
Конечно, компания Canon предлагает более мощное программное обеспечение для работы со сканерами и МФУ собственного производства. Однако оно не очень подходит для решения задач со сканированием большого числа документов. Кроме того, такие программы имеют много "лишних" функций и нагромождающих интерфейс элементов — меню, списки, окна с настройками и т.п.
В программе Canon MF Toolbox предусмотрено всего 8 кнопок, умещенных в одно единственное окно (если не считать окна с настройками).
Функции программы Canon MF Toolbox
Программа Canon MF Toolbox обладает следующими функциональными возможностями:
- Сохранение отсканированных документов в заранее указанную папку в одном из поддерживаемых форматов: BMP, JPEG/Exif, TIFF и PDF.
- Сохранение сканов в PDF-формате (функция с расширенными возможностями). При необходимости пользователь может указать количество сканов, из которых будет создан многостраничный PDF-документ. Предусмотрены настройки качества PDF-файлов.
- Сканирование документов в специальном режиме OCR для их отправки в программу распознавания текста.
- Создание из сканов вложений в письма для их последующей отправки на электронную почту. Для этого на компьютере должна быть установлена почтовая программа, куда будут передаваться вложения. Утилитой поддерживаются следующие почтовые клиенты: Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, EUDORA, Netscape Messenger и Windows Mail.
- Быстрая передача сканов в одну из указанных пользователем программ (всего можно указать 4 приложения — по одному на каждую из соответствующих кнопок, например — редакторы изображений/презентаций/документов, клиенты облачных хранилищ или FTP-клиенты).