Canon MF Scan Utility — программа для сканирования документов и фотографий на многофункциональных устройствах Canon.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых МФУ Canon, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Canon MF Scan Utility?

Canon MF Scan Utility входит в комплект программного обеспечения для многофункциональных устройств Canon и отвечает за сканирование. В отличие от универсальных средств Windows, она учитывает особенности конкретных моделей МФУ и уже содержит в себе готовые сценарии для типовых задач: сканирование текстовых документов, фотографий или отправку изображений по электронной почте.

Отдельного упоминания заслуживает функция объединения изображений. Она пригодится, если оригинал больше рабочей поверхности сканера: программа сканирует левую и правую части по отдельности, а затем склеивает их в единое изображение.

Функции программы Canon MF Scan Utility

Ниже описан набор функций и возможностей программы Canon MF Scan Utility.

Сканирование документов и фотографий с готовыми профилями

Главный экран программы содержит несколько крупных кнопок. Кнопка Документ запускает сканирование с параметрами, подходящими для текста и диаграмм: программа сама выбирает разрешение и настройки обработки, чтобы буквы оставались четкими. Кнопка Фотография ориентирована на изображения с плавными переходами цвета.

Создание PDF с поддержкой поиска по ключевым словам

При выборе формата PDF в настройках можно включить опцию создания файла, поддерживающего поиск. Программа распознает текст на изображении и сохраняет его как текстовый слой. В результате документ можно открыть в любой программе для чтения PDF и найти нужное слово или фразу.

Отправка изображений по электронной почте

После сканирования программу можно настроить так, чтобы результат сразу открывался в почтовом клиенте как вложение. Это удобно, когда нужно быстро переслать документ коллеге или заказчику.

Передача изображений в другие приложения

Помимо сохранения на диск и отправки по почте, Canon MF Scan Utility позволяет открывать отсканированное изображение в выбранной программе. Это может быть графический редактор, текстовый процессор или приложение для распознавания текста.

Объединение частей большого оригинала

Функция Объединение предназначена для сканирования оригиналов, которые не помещаются на рабочую поверхность целиком. Программа сканирует часть изображения под номером один, затем часть под номером два, после чего предлагает склеить их. Есть возможность настроить область обрезки и ориентацию.

Использование ScanGear для более точной настройки

Если готовых профилей недостаточно, программа позволяет открыть интерфейс ScanGear MF. Там можно вручную задать область сканирования, разрешение, цветовой режим и применить функции коррекции изображения. Для опытных пользователей это дает полный контроль над результатом.

Сканирование с автоподатчика и двусторонних оригиналов

На моделях МФУ с автоподатчиком программа поддерживает сканирование многостраничных документов без ручного перекладывания листов. В настройках можно указать, что оригинал двусторонний, и программа отсканирует обе стороны. Для офисной работы это может быть полезным, например, при оцифровке договоров, отчетов и архивов.

Как пользоваться программой Canon MF Scan Utility

Работа начинается с размещения оригинала на стекле сканера или в автоподатчике. На главном экране программы отображается текущее устройство и несколько кнопок для разных типов сканирования.

Если параметры нужно изменить, следует перейти в соответствующий раздел. В открывшемся окне можно выбрать формат файла, папку сохранения, префикс имени, а также включить создание PDF с поддержкой поиска. Для документов и фотографий доступны отдельные настройки. После внесения всех необходимых изменений, параметры сохраняются для последующих сканирований.

Для запуска сканирования достаточно нажать Документ или Фотография. Программа выполнит сканирование и сохранит результат в указанную папку. Если в настройках включена отправка по почте, после сканирования откроется почтовый клиент с готовым вложением. Если выбрана передача в приложение, программа предложит выбрать программу из списка.

Для использования функции объединения нужно выбрать соответствующий пункт на главном экране, отсканировать части оригинала по очереди, а затем настроить область склейки и сохранить результат.